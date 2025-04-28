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「需求不見了」 川普關稅導致輸往美國海空運需求大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸貨品主要進口門戶的洛杉磯港估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少1/3。美聯社
大陸貨品主要進口門戶的洛杉磯港估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少1/3。美聯社

貨櫃碼頭營運業者和空運貨運業者自中國大陸運往美國的貨物大幅減少，可見美國總統川普對北京發動的貿易戰正開始波及美國整體經濟。

物流業者表示，自美國對大陸進口貨品加徵145%關稅以來，運往美國的貨櫃訂倉量大幅下滑。美國空運業協會（Airforwarders Association）則指出，空運量也大幅下滑，會員自大陸的訂艙量約減少三成。

大陸貨品主要進口門戶的洛杉磯港估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少1/3。洛杉磯港預計5月會有20個航次取消，等於超過25萬個貨櫃，遠高於4月的6個航次。

在香港上市的台灣貨櫃航運公司德翔海運（TS Lines）最近即暫停一條亞洲至美國西岸的航線。該公司內部人士告訴英國金融時報表示，「需求不見了」。

全球第五大貨櫃海運業者赫伯羅特（Hapag-Lloyd）也表示，大陸客戶已取消約三成自中國出口的訂單。

據貨櫃追蹤服務業者Vizion最近數據，截至4月中旬，從大陸運往美國的標準20呎貨櫃訂單量較一年前銳減45%。

國際商會（ICC）秘書長鄧頓（John Denton）表示，美中貿易波動劇烈，反映業者「且戰且走」，對美中能否迅速達成降稅協議心存觀望。

ICC針對超過60國會員調查顯示，自川普4月2日宣布「解放日」關稅措施以來，不論未來談判結果如何，預期國際貿易都會受到長期影響。

鄧頓指出，進入美國市場的成本將創下1930年代以來新高。他說，現在幾乎已經默認，未來不管有多少其他變數，進入美國市場至少都要付10%的關稅。

金融時報引述物流業者指出，美國進口商正設法先消化庫存，再從大陸進口新貨。他們也將貨品存放在保稅倉庫內，貨物在倉庫期間免稅，僅在提領時繳稅，或者轉運至加拿大等鄰近國家。

根據物流平台Freightos的資料，貨櫃運價反映供應鏈轉移的趨勢，從越南出口的40呎貨櫃價格上漲15%，而主要大陸—美國航線的貨櫃運價則下跌27%。

Freightos 主管李文（Judah Levine）表示，「來自其他亞洲國家運往美國的運價在7月關稅截止日前可能會持續上漲」。

空運方面，國泰航空商務總統劉凱詩（Lavinia Lau）表示，該公司空運業務約占營收1/4，預期受到關稅和美國「低價免稅門檻」變動影響，美中之間的空運需求將「轉弱」。

香港貨運代理商裕輝航空貨運則表示，關稅調升後，自大陸出口至美國的生意大減約五成。

川普 關稅

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