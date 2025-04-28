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川習到底談過沒？美財長說不知道有！他表示美中談判有前路

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川習到底談過沒？美財長說不知道有！他表示美中談判有前路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
關於川普是否已與習近平通過話，美國財長貝森特（圖）周日說，他不知道有。路透
關於川普是否已與習近平通過話，美國財長貝森特（圖）周日說，他不知道有。路透

美國財政部長貝森特周日接受ABC《本周》節目採訪時，重申了北京將被迫與華盛頓進行貿易談判的論點，因為在他看來，中國大陸無法承受加徵的145%的關稅。他被追問有關於川普上周暗示已與習近平通過話的事，貝森特表示，川習關係良好，但他不知道通過話。

在ABC周日的採訪當中，貝森特表示，美國正與17個主要貿易夥伴進行雙邊協議談判，但其中不包括中國。

美國總統川普進來多次表示，正在與中國就貿易問題進行磋商，此一說法被北京反覆堅決否認。貝森特說：「我不知道川普總統是否與習近平主席交談過。我知道他們關係很好，而且彼此非常尊重。」

紐約時報報導，這讓外界進一步懷疑，川普最近聲稱習近平曾與他通話的說法。貝森特的財長一職傳統上是領導美中之間經濟談判的美國官員，預計他會知道川普和習近平是否進行了此類討論。

川普上周接受《時代》雜誌專訪時表示，習近平曾與他通電話，但拒絕透露具體時間，並堅稱他的團隊正在與中國就貿易協議進行積極談判。

到上周五，在白宮外被問及那次專訪，川普重申他曾與習近平「多次」通話，但記者問本月徵收關稅後是否進行過任何通話時，川普拒絕回答。

北京否認雙方正進行談判。 中國外交部發言人郭郭嘉昆上周五在新聞發布會上表示：「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。美方不要混淆視聽。」

貝森特周日透露，他上周在華盛頓國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間與中國外長進行了互動，但兩人更多的是討論金融穩定、全球經濟預警等傳統議題。

不過，貝森特認為，中國大陸的商業模式「依賴向美國出售廉價、有補貼的商品，如果那突然中斷了，他們的經濟也會急停，所以他們會談判的。」

貝森特上周二在摩根大通於華盛頓主辦的一個閉門活動上也曾說，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道。根據與會人士，他當時將當前兩國的局面描述為實質上的貿易禁運。

他還說，與中國的談判，前方存在一條可行之路，首先要「降溫」，接著再達成「一項原則性協議」，「達成貿易協議可能需要數月，但原則性協議、良好的行為，以及貿易夥伴遵守協議，就可以防止關稅回到最高水準」 。

北京 川普 習近平 關稅

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