陸輸美貨櫃銳減 警鈴大響 卡車運輸、零售業千萬名勞工將受衝擊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
近幾周從中國大陸出發至美國的貨櫃船量急劇下滑，專家示警，商店貨架未來幾周內全掃空。（美聯社）
近幾周從中國大陸出發至美國的貨櫃船量急劇下滑，專家示警，商店貨架未來幾周內全掃空。（美聯社）

美中相互祭出高關稅，已使從中國大陸輸往美國的貨櫃量持續銳減，專家警告，不僅美國商店貨架未來幾周可能空蕩蕩，還威脅卡車運輸相關產業與零售業的上千萬名勞工，使經濟面臨重大下行風險。

依據15天移動平均估算，近幾周從中國大陸出發至美國的貨櫃船量急劇下滑，美國重要貨櫃輸入門戶洛杉磯港執行董事塞羅卡預期，由於中國大陸主要零售商和製造商的所有出貨量基本上已停止，進口量兩周後將下滑35%。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克警告，「美國商店的貨架可能會在幾周內清空」，而且若企業裁員開始衝擊擁有900萬勞動人口的美國卡車運輸相關行業，及擁有1,900萬名人力的零售業，美國經濟將面臨重大下行風險。

美國家庭和企業擔心，商品可能短缺，價格也會上漲。但從另一個角度看，中國大陸輸往美國的貨櫃量近來銳減，代表依賴中國大陸製造的美國企業已提早下訂與拉貨。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）助理經濟學家茲威瑪指出，近期空運量驟增也應納入對供應鏈分析，因「在增加的輸美貨運中，許多是經空運而非海運而來」，「業者提前拉貨提升空運需求，因速度比海運快」，「在關稅威脅下，確保貨物在關稅落實前抵達，可能為企業省下數千美元」。

GlobalData TS Lombard首席美國經濟學家布里茲說，關稅真正衝擊並非供應震撼，而是將取決於價格，「貨物將會進來」，問題在於零售商要如何保護利潤，並在較高的關稅開始影響新訂單和商品後，維持單位銷售量。

他說，「零售商店的首要原則就是單位銷售量」，「有供給來源，就要把貨弄到店裡，因為不賣商品，就會倒店」，「問題不在供給，而是價格」。

數十艘從中國大陸出發、預計在未來幾周抵美的貨船航程也遭取消。美國物流集團飛協博（Flexport）總監史川說，過去一周由中國大陸出貨的船運訂單驟減60%。丹麥海運顧問業者Sea-Intelligence執行長墨菲說，由中國大陸往美國西岸船運需求，恐在未來一周減少42%。

川普 關稅

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