因應美國關稅措施，香港郵政昨（27）日起停收寄往美國內載貨品的航空郵件，內載貨品的平信郵件已於本月16日停收。

美國總統川普日前宣布，將自5月2日起取消大陸、香港寄往美國貨品的小額免稅待遇，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。目前美國對陸港小額包裹關稅額已上調至120%。

作為因應，香港郵政日前表示，暫停寄往美國、內載貨品的郵件寄送服務。由於海運時間較長，已於16日停收內載貨品的平信郵件，航空郵件則從昨日起停收。至於其他僅寄送文件、沒有貨品的郵件則不受影響。

過往從中國大陸、香港郵寄至美國、且價值在800美元以下的小額包裹免稅，不過川普日前以零售商透過小額商品規避進口稅和海關審查為由，宣布取消免稅政策，且經過多輪調升，將自5月2日起，徵收相等於包裹申報價值的120%稅項或每件100美元，6月1日之後費用更高，入境美國的包裹將支付120%稅項或每件200美元的費用。

香港郵政此前批評美方霸凌無理，濫施關稅，強調絕不會代美方徵收任何所謂關稅。除了香港郵政之外，全球大型物流公司DHL早前亦宣布，於本月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元的B2C貨件。