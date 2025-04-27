50年前的一個選擇！百事可樂在關稅戰中 再次輸給可口可樂

摘要 百事可樂去年汽水市占率滑落到美國第三，今年川普當選總統，發動關稅戰，專家說：這對百事而言，時機相當糟糕。為什麼？

在與可口可樂長達超過百年的大戰中，百事可樂原本已節節敗退，如今更因美國總統川普掀起的關稅戰，處境更加艱困。

《華爾街日報》指出，早在50多年前，百事就看中愛爾蘭的企業低稅率，選擇在該國製作濃縮液後，再運送回美國瓶裝廠，加入水、氣泡、甜味劑，成為汽水和可樂。該公司愛爾蘭總裁阿加瓦爾（Pankaj Agarwal）還曾向《愛爾蘭觀察報》（Irish Examiner）表示，在百事的數位轉型中，愛爾蘭扮演關鍵角色，幫助百事運用人才、創新生態系，推動尖端技術、產品開發，造福全球消費者。

這項節稅策略，現在卻反過頭來傷了自己！

汽水濃縮液從愛爾蘭進口，百事得多付10%關稅

4月2日，川普宣布對全球經濟體課徵對等關稅，雖然該制度暫緩90天上路，但10％的基準關稅仍如期實施。百事可樂與旗下激浪（Mountain Dew）在美國銷售的產品，濃縮液必須從愛爾蘭進口，因而得繳納10％關稅。

相較之下，對手可口可樂雖也長期在愛爾蘭生產濃縮液，供應全球市場，但美國市場所需的濃縮液，主要是在美國亞特蘭大、美屬波多黎各生產，因而可口可樂、雪碧等產品受關稅影響相對較小。

除了濃縮液，兩家可樂公司還面臨另一個挑戰。美國在今年3月宣布對進口鋁加徵25％關稅。可口可樂執行長昆西（James Quincey）表示，該公司部份鋁是由加拿大進口，關稅可能會推高飲料價格，但也可能使用更多塑膠瓶、美國本土生產的鋁減少衝擊。

對於關稅掀起的變局，百事雖也在美國德州、烏拉圭、新加坡生產濃縮液，但目前拒絕評論會採取何種措施減緩關稅衝擊，也避談產品是否會漲價。但匯豐銀行分析師拉博伊（Carlos Laboy）表示，雖然沒人預期到關稅戰發生，也不確定會持續多久，但可明顯看出百事目前在可樂大戰中屈居劣勢。

百事變老三，為何不緊張？

《華爾街日報》認為，這場關稅戰對百事而言，時機相當糟糕。去年美國飲料業刊物《飲料文摘》（Beverage Digest）發布美國十大碳酸飲料市佔排名，榜首是可口可樂經典款，令人意外的是，胡椒先生（Dr. Pepper）竟超越長期位居第二的百事可樂。

百事和可口可樂的競爭，可追溯至19世紀末，兩家公司先後成立，而後在1971年，可口可樂推出經典「山頂」電視廣告，來自全球各地的年輕人在山丘上合唱，巧妙借用反戰意象，轟動一時。後來百事也請來流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）和街舞少年拍攝廣告，形成兩大品牌用精彩廣告過招的局面。

然而，隨著時下年輕世代不再愛喝汽水，百事不僅朝向無糖、運動飲料、能量飲品發展，也推出數十種零食。《衛報》（The Guardian）指出，百事的業務範圍廣泛，使其成為唯一一家汽水營收比例低於一半的大型飲料公司，有超過一半的利潤來自於旗下菲多利（FritoLay）零食部門，「這或許可以解釋，為何百事對飲料市占率跌至第三的報導保持沉默。」

摩根大通（JPMorgan）分析師表示，川普關稅戰的不確定性籠罩下，可口可樂股票應仍是穩定選擇，最大潛在衝擊是進口果汁、鋁材增加成本，但該公司高層早已表示，鋁價就算上漲，也不太可能動搖其前景。反觀百事股價自關稅「解放日」以來跌幅將近一成，仍待挽回市場信心，才能在可樂大戰中扳回一城。

資料來源：WSJ、The Guardian、Investopedia

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《原文50年前的一個選擇！百事可樂在關稅戰中，再次輸給可口可樂》