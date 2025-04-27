美媒：川普幕僚不了解中國 「關稅誤判」恐需川普先找祕密中間人

美國網路新聞媒體Politico 26日報導，美國總統川普對中國大陸祭出高達145%的關稅，以為這項對墨西哥及加拿大有效的措施能奏效，但目前中國寧願「對等奉還」也不妥協談判，這項「外交失誤」的根源是，川普誤判中國且幕僚顯然不了解中國；如今川普可能需要找一位美中皆信任的祕密中間人穿梭拉攏，作法是雙方同時宣布正在談判，但大家都不提到底是誰向誰做出了讓步。

Politico指出，川普執著於在關稅戰中打贏中國，但這可能讓他輸掉這場貿易戰，如今北京官員正密集往訪其他國家，勸那些受到「解放日」嚴重打擊的國家共同對抗美國。Politico稱此為「外交失誤」。

曾任美國副助理貿易代表的季爾克里斯（Emily Kilcrease）說，川普誤判中國，川普政府對中國的理解錯得離譜，他們以為中國會像川普第一任內發動關稅戰時那樣迅速回應，其實這屆政府並不確知以如此極端的關稅將中國逼入絕境意味著什麼。

在美國前總統布希及柯林頓政府擔任過美國貿易代表助理的布羅德曼（Harry Broadman）說，給川普出意見的顧問幕僚顯然「並不了解中國」。

兩名熟知白宮與北京之間溝通狀況的匿名人士說，自本月初川普公布「解放日」關稅以來，習近平和川普不太可能直接談過話，而川普近日對媒體表示美中已在積極交涉一事，可能是川普將中方低階官員和美國政府官員的接觸，與川習直接對話混為一談。

Politico說，目前看來川普政府真心認為美方能向中方施壓，讓習近平上談判桌。財長貝森特及白宮發言人李維特23日皆說，川普不會單方面做出什麼事來降低中方關稅，換句話說，川普得先看到北京有一些動作，才會讓步。

喬治城大學教授、曾擔任美國貿易代表和商務部技術貿易壁壘顧問的布什（Marc Busch）說，中方知道川普的立場站不住腳，他們坐等川普上竄下跳耗盡精力，因為他們認為現在跟川普對話不會有任何好處，「川普的行為與中方認為領導人應有的舉止背道而馳」。

白宮已反覆表明目前球在中國手中，但中方不願表現得像是屈服於美國的壓力。Politico指出，這表示雙方邁向高層會談的第一步，可能需要川普透過美中都信任的第二管道或祕密管道中間人，率先採取行動，而這正是川普至今避免做的事。

一位熟知白宮與北京之間溝通狀況的人說，「可能就在今晚，川普致電某位與中國關係密切的人說，『讓我們找出個辦法，容我們雙方同時宣布正在談判，但大家都不提誰向誰做出了讓步』。」