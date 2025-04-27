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關稅後英官員談貿易 對歐比對美還重要

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國官員近日表示，對歐洲貿易比對美國貿易重要，發言讓各界關注。（中央社示意圖）
英國官員近日表示，對歐洲貿易比對美國貿易重要，發言讓各界關注。（中央社示意圖）

英國在貿易上要捨棄過往的最佳盟友美國了？英國內閣大臣瑞佛絲近日受訪時強調，對歐洲的貿易關係比對美貿易關係還要重要，即使她才剛與美國財政部長貝森特談完對美貿易協定。如今美國關稅戰雖因川普暫緩90天而稍歇，但仍有10%基本關稅，且談判還在進行中，各國已開始提前避險。

工黨想與歐更多互動

根據《英國廣播公司》，儘管才剛與美國進行初步貿易談判，但英國內閣大臣瑞佛絲會後受訪時表示，對歐洲的貿易協定比對美貿易協定要更優先。她強調，英國與美國都是基於國家利益進行談判，且願意對美國汽車下降關稅，盼能讓美國的關稅從目前的10%下降到2.5%。

但英國同時也在5月要與歐洲進行貿易談判，以進一步確定英國脫歐後的貿易關係。施凱爾先前曾表示要與歐洲強化貿易連結，但不會推動重回歐盟。英國保守黨曾於2019年正式脫歐前與歐盟有多輪探判，雖然在英國脫歐後有達成協議，但換成工黨後，希望能與歐洲有更多互動。

與中國重啟接觸

因此，保守黨也對工黨此舉表示反對，呼籲應該還是要先跟美國談好，再與歐盟進行談判。《CNBC》提到，瑞佛絲25日也與中國財政部長藍佛安進行會談，雖然英國在之前宣布海關管控更加嚴格，並加強英國的反傾銷管理，但瑞佛絲也強調，與中國適當的重新接觸，對英國來說是正確的道路。

雅虎財經》提到，美國與中國雖然之前都互相提高報復關稅，但近來卻開始降溫，中國也開始對美國特定產品豁免關稅。但川普聲稱已經與中國國家主席習近平通過話，卻遭到中國駐美大使館否認。

如今，在對美談判仍是未知數下，各國也開始布局後續的出路。

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