川普：不主動對陸降關稅 除非中國給予實質內容

美中關稅戰之際，美國總統川普25日表示，除非中國大陸有實質動作，否則他不會調降對中國的高額關稅。川普還說，可能不會延長90天的對等關稅暫緩期，美國會和一些國家達成協議，但也會制定協議，即「設定關稅」。

川普日前透露，未來對中國課徵的關稅將大幅降低，美國財政部長貝森特隨後表示，川普政府不會單方面降低關稅。

對此，川普25日飛往義大利羅馬準備參加教宗葬禮途中，在空軍一號上接受媒體訪問時表示，貝森特說得對，「除非中國給我們實質的內容，否則我不會調降它（關稅）」。

根據隨行媒體提供的訪問逐字稿，川普被問及何謂實質的舉動時表示，他希望中國能開放市場，但又認為那是不切實際的想法，所以不確定是否會列入關稅談判。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。各國紛紛把握時間與美國談判。

對媒體問及，90天暫緩期是否可能延長，川普回應表示，「大概不太可能」。「我們會達成一些協議，但也會自己制定協議，換句話說，我們會設定關稅，而且會是合理的」。

川普也說，他的政府在實施關稅時，將維持合理性，並認為金融市場正在適應他的政策，「大家先前還不理解，現在他們開始理解了」。

川普同日在白宮對記者說，他與日本相處得不錯，且非常接近與日本達成協議。