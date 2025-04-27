沃爾瑪等美商 通知陸方恢復出貨

美中關稅戰撲朔迷離，美商沃爾瑪等美國買家已經通知大陸供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔，但主要是節慶類的商品，也有部分日常款式商品訂單被取消。此前沃爾瑪一度要求大陸廠商降價供貨而被大陸商務部約談，並因此先暫停出貨。

香港明報報導，受美國加徵高額關稅衝擊，四月初大陸出口商暫停出貨至美國。不過正在舉行的第一三七屆大陸進出口商品交易會第二期（廣交會）上，多名大陸出口商均提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知大陸供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。不過，報導未提及美方買家承擔了多少進口關稅。

外媒此前報導，沃爾瑪、家得寶、塔吉特等美國零售巨頭廿一日到白宮與美國總統川普會面時警告川普，其大規模關稅政策可能擾亂供應鏈，並在未來幾周導致貨架空蕩。在會面後，沃爾瑪已經通知大陸供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物。

湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳受訪表示，「現在我們的貨櫃又排上日程了。」該公司採用FOB（Free on Board）模式發貨，關稅全由買家支付，林銳指出，供應鏈是連續的，如果現在不發貨，到八月就會出現斷點，「我相信他們會逐步恢復發貨，否則美國人耶誕節可能會麻煩一點。」

從事出口石瓷（介於陶器與瓷器間的陶瓷材料）的廣東潮州東寶集團經理吳銀英亦稱收到類似通知，但僅恢復節慶款式產品，部分日常款式訂單甚至取消。她說，上次貿易戰加百分之十關稅，自己與客戶各分擔一部分，但現在關稅這麼高，客戶也不敢提出要分擔。她會考慮開拓南美、中東市場。

此外，沃爾瑪中國微信公眾號宣布，為積極回應內外貿一體化發展的號召，沃爾瑪為符合條件的外貿企業開設綠色通道，簡化准入流程、加快審批效率，助力相關企業快速開拓大陸國內市場。

彭博分析，沃爾瑪這一積極回應中國大陸政府號召的計畫，旨在「幫助中國出口商在國內銷售商品」，也是為了平衡此前要求中國大陸供應商（大幅降價）承擔部分關稅上調代價的做法。

日前，大陸商務部組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業拓寬內銷通路。同時通過內外貿一體化政策幫助外貿企業開拓國內市場。