沃爾瑪態度軟化 願協助企業內銷

沃爾瑪中國微信公眾號宣布，為了積極回應內外貿一體化發展的號召，沃爾瑪為符合條件的外貿企業開設綠色通道，簡化准入流程、加快審批效率，助力相關企業快速開拓國內市場。

彭博分析，沃爾瑪這一積極回應中國大陸政府號召的計畫，旨在「幫助中國出口商在國內銷售商品」，也是為了平衡此前要求中國大陸供應商（大幅降價）承擔部分關稅上調代價的做法。

沃爾瑪今年3月要求中國供應商大幅降價一事，大陸商務部等有關部門約談沃爾瑪，瞭解有關情況。有專家指出，沃爾瑪此舉有違反商業合約的可能，將擾亂正常的市場交易秩序。

中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」分析，如果情況屬實，沃爾瑪的行為不利於沃爾瑪在中國市場的經營發展。沃爾瑪某供應商透露，讓供應商和消費者來承擔美國對華關稅政策的成本，這是不道德的。沃爾瑪不能完全什麼都不管。這樣的做法一定會受到抵制，這是行不通的。彭博報導，這些情況對沃爾瑪來說利害關係重大，截至去年，沃爾瑪在中國擁有336家店，最近一個季度沃爾瑪中國市場的淨銷售額年增28%。