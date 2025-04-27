聽新聞
0:00 / 0:00

沃爾瑪態度軟化 願協助企業內銷

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

沃爾瑪中國微信公眾號宣布，為了積極回應內外貿一體化發展的號召，沃爾瑪為符合條件的外貿企業開設綠色通道，簡化准入流程、加快審批效率，助力相關企業快速開拓國內市場。

彭博分析，沃爾瑪這一積極回應中國大陸政府號召的計畫，旨在「幫助中國出口商在國內銷售商品」，也是為了平衡此前要求中國大陸供應商（大幅降價）承擔部分關稅上調代價的做法。

沃爾瑪今年3月要求中國供應商大幅降價一事，大陸商務部等有關部門約談沃爾瑪，瞭解有關情況。有專家指出，沃爾瑪此舉有違反商業合約的可能，將擾亂正常的市場交易秩序。

中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」分析，如果情況屬實，沃爾瑪的行為不利於沃爾瑪在中國市場的經營發展。沃爾瑪某供應商透露，讓供應商和消費者來承擔美國對華關稅政策的成本，這是不道德的。沃爾瑪不能完全什麼都不管。這樣的做法一定會受到抵制，這是行不通的。彭博報導，這些情況對沃爾瑪來說利害關係重大，截至去年，沃爾瑪在中國擁有336家店，最近一個季度沃爾瑪中國市場的淨銷售額年增28%。

川普 關稅

延伸閱讀

自家人承擔關稅？傳美零售巨頭找上川普 陸出口商獲通知「恢復發貨」

被中方約談後… 沃爾瑪：積極響應號召 助拓展中國市場

沃爾瑪、家得寶等零售業警告 若關稅戰不休 熱門商品下月開始缺貨

美零售業憂供應鏈斷鏈 若不能和陸達協議…熱門消費品下月缺貨

相關新聞

川普：不主動對陸降關稅 除非中國給予實質內容

美中關稅戰之際，美國總統川普25日表示，除非中國大陸有實質動作，否則他不會調降對中國的高額關稅。川普還說，可能不會延長9...

美將制定範本與18國談判 預計兩個月內完成商議

根據知情人士說法，美國官員規劃採用一套新範本進行複雜的貿易談判，未來兩個月先在新架構下與約18個主要貿易夥伴國談判。

沃爾瑪等美商 通知陸方恢復出貨

美中關稅戰撲朔迷離，美商沃爾瑪等美國買家已經通知大陸供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔，但主要是節慶類的商品，也有部分日...

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

美國CNBC報導，共和黨金主、避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）表示，美國總統川普發動...

沃爾瑪態度軟化 願協助企業內銷

沃爾瑪中國微信公眾號宣布，為了積極回應內外貿一體化發展的號召，沃爾瑪為符合條件的外貿企業開設綠色通道，簡化准入流程、加快...

川普關稅衝擊汽車、金屬出口商 英美財長舉行貿易協議會談

國財政大臣里夫斯在國際貨幣基金組織（IMF）舉辦的全球財長會議期間與美國財長貝森特進行了會談。此次會議主要關注川普的進口關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。