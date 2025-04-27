美將制定範本與18國談判 預計兩個月內完成商議

根據知情人士說法，美國官員規劃採用一套新範本進行複雜的貿易談判，未來兩個月先在新架構下與約18個主要貿易夥伴國談判。

道瓊社和彭博資訊引述知情人士說法報導，為簡化對等關稅談判，美國談判代表將採用一套模板，列出關切的常見領域以指導談判進程。

消息人士透露，這些領域類別包括關稅和配額、非關稅貿易壁壘（例如針對美國商品的規定）、數位貿易、商品原產地規範、經濟安全和其他商業問題等。

圖／經濟日報提供

知情人士說，美國官員在這些類別中，將詳述對個別國家的要求。他們強調，隨政府獲取更多資訊，這份文件仍可能調整。

美國貿易代表署發言人表示：「美國貿易代表署正按照一個有組織的嚴謹架構，迅速與有意願的貿易夥伴展開談判。川普總統和美國貿易代表署已表明美國的目標，我們的貿易夥伴非常明白他們各自能提供什麼。」

知情人士說，未來兩個月內，美國希望在新架構下以隨時調整方式與18個主要貿易夥伴談判。初步計畫是一周與六國談判、次周再與六國談判、第三周輪到另外六國，接著再展開另外一輪的18國談判周期，直到政府自訂的7月8日期限。

屆時，沒能達成協議的國家將被課徵對等關稅，除非川普再次延長90天的暫緩期。

目前不清楚哪些國家會在美國貿易代表署的範本下展開談判，也不知道哪些國家會循其他方式。有些國家如印度，在貿易談判中似乎比多數國家進展更快，因為印度政府已在美國副總統范斯上周造訪新德里時同意廣泛談判條款。

墨西哥與加拿大是美國兩個最大貿易夥伴，但不太可能加入新範本下的談判，因為川普的對等關稅命令不適用這兩國。

至於美國第三大貿易夥伴中國大陸，也很可能循其他方式談判，因為川普單獨對大陸課以較高的至少145%關稅。

川普上周表示，政府「每天」與中方聯繫；但中國官員否認就貿易議題有任何實質接觸。川普告訴記者，他已與大陸國家主席習近平對話，但未說明時間點。川普重申，除非看到中方做出「實質」行動，否則他不會單方面放棄對大陸進口商品課徵關稅。