川普關稅衝擊汽車、金屬出口商 英美財長舉行貿易協議會談

（德國之聲中文網）英國財政大臣里夫斯在國際貨幣基金組織（IMF）舉辦的全球財長會議期間與美國財長貝森特進行了會談。此次會議主要關注川普的進口關稅問題。

「英美關係為大西洋兩岸的企業和勞工帶來繁榮」，里夫斯在社交媒體上發表的一份簡短聲明中表示。「今天我與貝森特財長會面，討論英美經濟繁榮，以及希望達成一項符合兩國國家利益的協議」，她補充道。

美國財政部在一份會談摘要中表示，貝森特強調了在公平和互惠貿易方面取得進展的必要性，雙方還就稅收、金融創新和科技合作等議題進行了積極討論。

與許多其他國家一樣，英國希望通過與川普政府達成一項經濟協議，以緩解關稅帶來的影響。關稅對英國汽車和金屬出口商的衝擊尤其大。與此同時，該協議也有望吸引更多科技領域的投資。

里夫斯在訪美期間試圖向川普團隊表明，她與川普一樣對全球經濟，尤其是中國出口導向型模式感到擔憂，但她同時也表示，高關稅並不是解決問題的辦法。

「與歐洲的貿易關係可能更為重要」

與此同時，里夫斯與英國首相斯塔默（Keir Starmer）也在致力於消除脫歐後與歐盟之間遺留下的貿易壁壘。

雖然美國是英國單一最大的貿易夥伴，但歐盟作為整體市場，進口英國的商品更多。

「我理解為什麼大家如此關注我們與美國的貿易關係，但實際上，我們與歐洲的貿易關係可能更加重要，因為他們是我們最近的鄰居和貿易夥伴」，里夫斯在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示。

本周早些時候，里夫斯曾表示，英國不會急於與華盛頓達成協議，並排除了在食品標準上作出讓步的可能性，以避免損害英國擴大對歐盟食品出口的能力。

會晤德、中財長

周五早些時候，里夫斯還在華盛頓與德國財長庫基斯（Joerg Kukies）會晤，為即將到來的、旨在改善英歐關係的歐洲領導人峰會做準備。

「我們討論了即將於5月舉行的英歐峰會，這將成為英國與歐盟關係重啟的重要時刻」，里夫斯表示。

去年，里夫斯和斯塔默曾向選民承諾將加速英國經濟增長。國際貨幣基金組織本周預測，2025年英國經濟在有望增長1.1%，雖然高於德國和法國，但低於此前預測的1.6%，部分原因是川普關稅政策對全球經濟造成了衝擊。

當天，里夫斯還與中國財政部長藍佛安會面。此前，英國宣布加強海關監管和反傾銷措施，這可能會對中國出口商造成影響。

「我們以務實的態度與中國重新接觸，確保在對英國有利時把握機遇，」她在社交平台X上發文表示，並稱雙方將繼續保持合作。

（路透社）

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