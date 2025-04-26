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自家人承擔關稅？傳美零售巨頭找上川普 陸出口商獲通知「恢復發貨」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
正在舉行的第137屆大陸進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名大陸出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知大陸供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。歐新社
正在舉行的第137屆大陸進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名大陸出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知大陸供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。歐新社

美國加增高額關稅衝擊，月初大陸出口商暫停出貨至美國。不過在正在舉行的第137屆大陸進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名大陸出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知大陸供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

香港《明報》報導，在沃爾瑪、家得寶（Home Depot）、塔吉特（Target）等零售巨頭於21日到白宮與美國總統川普會面後，沃爾瑪已經通知大陸供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。外媒此前報導，上述3家零售巨頭本周私下警告美國總統川普，其大規模關稅政策可能擾亂供應鏈，並在未來幾周導致貨架空蕩。

湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳告訴《明報》，「現在我們的貨櫃又排上日程了。」該公司採用FOB（Free on Board）模式發貨，關稅全由買家支付，林銳指出，供應鏈是連續的，如果現在不發貨，到8月就會出現斷點，「我相信他們會逐步恢復發貨，否則美國人聖誕節可能會麻煩一點。」

從事出口石瓷的廣東潮州東寶集團經理吳銀英亦稱，收到類似通知，但恢復的只是節慶（seasonal）款式產品，部分日常款式訂單甚至被取消。她表示，上次貿易戰加10%關稅，自己與客戶各分擔一部分，但現在關稅這麼高，客戶也不敢提出要分擔。她擔心美國訂單前景，會考慮開拓南美、中東市場。

3月曾在傳出沃爾瑪要求一些大陸供應商大幅降價，當時沃爾瑪遭大陸商務部等有關部門約談。但4月初，彭博引述知情人士透露，沃爾瑪在此之後仍繼續推動大陸供應商降價。

大陸商務部 川普 沃爾瑪 美國 關稅

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