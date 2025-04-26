美中談判聲明互相矛盾 增添全球貿易紛亂
美國總統川普在「時代雜誌」今天刊登的專訪中聲稱正與中國進行關稅談判，但北京否認有任何磋商或談判。
路透社報導，這是近期一連串互相矛盾的訊號之一，令外界難以判斷這場可能拖累全球經濟成長的貿易戰是否逐漸降溫。
川普告訴「時代雜誌」（TIME），美中已在進行談判，並稱中國國家主席習近平曾打電話給他。川普今天上午在離開白宮前往羅馬參加教宗方濟各（PopeFrancis）喪禮時，向記者重申此一說法。
不過中國駐美大使館發表外交聲明予以駁斥：「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。」
川普今天稍晚在總統專機「空軍一號」（Air ForceOne）向媒體表示，如果中國向美國產品開放市場，將是一場勝利，關稅可以實現這一點。
川普說：「開放中國…讓我們進入中國發展，那會是件好事，那將是一場巨大勝利，但我不確定是否會如此要求，因為他們不想開放。」
這種你來我往的情況，讓川普反覆無常的關稅政策不確定性更高。這種不確定性不僅關乎中國，還涉及數十個國家，這些國家爭相與美國達成協議，以減輕川普自1月重返白宮以來祭出高額進口稅所帶來的壓力。
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