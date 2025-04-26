川普堅稱習近平有打電話來 中駐美使館駁斥

對美國總統川普堅稱中國大陸國家主席習近平「已打電話來」，中國駐美大使館25日在社群媒體X貼文駁斥。

美國時代雜誌25日刊登川普22日在白宮受訪的內容，他聲稱習近平「已打給我」。

川普25日上午在離開白宮準備搭空軍1號赴義大利羅馬出席天主教教宗方濟各喪禮時，被媒體提問這是否屬實？川普重申此一說法，答道「我對那件事不予置評，但我已跟他談過很多次」。

對此，中國駐美大使館在前述貼文寫道，「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。