川普：除非中國有實質動作 否則不會調降關稅
美中關稅戰之際，美國總統川普今天表示，除非中國有實質動作，否則他不會調降對中國的高額關稅。川普還說，可能不會延長90天的對等關稅暫緩期，美國會和一些國家達成協議，但也會制定協議，即「設定關稅」。
川普（Donald Trump）日前透露，未來對中國課徵的關稅將大幅降低，美國財政部長貝森特（ScottBessent）隨後表示，川普政府不會單方面降低關稅稅率。
對此，川普今天飛往義大利羅馬途中，在空軍一號上接受媒體訪問表示，貝森特說得對，「除非中國給我們實質的內容，否則我不會調降它（關稅）」。
根據隨行媒體提供的訪問逐字稿，川普被問及何謂實質的舉動時表示，「開放中國市場」，因為祭出關稅措施，「我可能可以爭取到」。
川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。各國紛紛把握時間與美國談判。
不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。
對於媒體問及，90天的暫緩期是否可能延長，川普回應表示，「大概不太可能」。「我們會達成一些協議，但也會自己制定協議，換句話說，我們會設定關稅，而且會是合理的」。
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