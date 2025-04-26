【專家之眼】解析關稅貿易戰勝敗指標

4月2日美國川普總統對貿易對象國正式啟動關稅貿易戰，但在開戰時卻刻意喊話呼籲各國與美國展開談判；顯然提高關稅係希望約制貿易對象國，並且希望經由溝通對話談判協商，迫使對方就範屈服在華盛頓另外提出貿易條件與要求。

迄至目前為止，各國政治評論家、金融分析師與經貿觀察者都早已看出，提高關稅不過是迫使貿易對象國必須坐上談判桌手段，但此時亦同時使出渾身解數，希望能掌握華盛頓對於各個不同貿易對象國，究竟是希望在談判桌上獲得何種成果？

當然若是從關稅貿易戰視角切入，希望解析華盛頓與不同貿易對象國對壘交鋒，究竟如何判斷何者獲得上風，甚至透過談判取得優勢，最後成為此場關稅貿易戰贏家，其實到目前為止，各方學者專家都還無法獲得定論。正因如此，才讓川普總統得以不斷高調放話，讓其繼續掌握翻雲覆雨左右談判脈動本錢。

儘管如此，下列幾點看法，倒確實是能夠獲得多方共識：首先就是在華盛頓與貿易對象國相互採取增加關稅對抗措施，並且形成貿易僵局狀態下，基本上是根本無法論斷何方最後能夠真正勝出。增加關稅是希望對貿易對象國施加壓力，讓其感受到如此高額關稅，確實是該國與美國貿易往來不可承受之重，如此才有可能讓對方甘心坐上談判桌。

其次就要提到美國與貿易對象國若是真想進行談判，首先當然就要理解華盛頓將會提出何種議題，同樣其貿易對手國亦有可能依據美國政府所提出議題，另外再提出不同議題；透過設定議題來掌握談判主導權，這是國際談判最基本技巧。因此在正式談判能夠啟動前，先透過觀察雙方所提出議題清單，大概就能夠看出華盛頓能否掌握全局予取予求。

再者就要依據各個不同議題，分別去理解掌握華盛頓與貿易對象國在各個議題上，其所抱持期待與底線為何？期待當然是最理想結果，而底線就是最糟糕狀況；假若雙方在特定議題上，期待與底線能夠產生交集，自然就有可能達成協議。假若某方期待遠遠超越對方底線，自然就很難就此妥協獲得談判結果。

不過談判總是要精算整體利弊得失，有時也會利用不同議題條件相互交換，替對方留點餘地，亦就是幫本身爭取些空間，談判並非硬邦邦數學計算，有時就要靠藝術手腕創造想像空間；如何能夠硬到不讓談判破裂，軟到不會喪失立場棄守底線，理論人人會說，但坐上談判桌就未見得能夠如魚得水。

但就目前看來，北京顯然是看穿川普性格上色厲內荏真面目，亦理解到增加關稅其實是把雙刃劍，只要開打相互對抗加碼，最後就是兩敗俱傷，只要不被川普虛張聲勢唬住，同時也能夠抵抗壓力撐得住打擊，到最後美國還是要讓步。

因此北京基本策略就是吃下秤砣鐵了心，除非美國知難而退，出爾反爾吞下苦果將關稅降低，否則絕對不在威迫前提下與美國談判。這就是不論川普如何對外宣稱，北京與華盛頓雙方已在秘密協商，中國大陸各個部會與機構發言人都是口徑一致，絕對矢口否認啟動談判，毫不客氣甩上川普巴掌。

北京立場如此強硬，已經逐漸在國際社會建構出象徵意義；亦讓各國在面對華盛頓時，立場轉趨強硬。就算北京無意運用統戰手段，協調他國共同組織對抗美國統一戰線，光是能夠堅持與美對抗，不會隨意屈服在華盛頓威脅施壓下，就已經在國際社會產生重大影響力。

最後就要提醒，由於關稅貿易戰是由美國主動開啟戰端，因此各國只要能夠讓華盛頓真正要求與期待無法得逞，基本上就已經立於不敗之地；而北京從根本上拒絕與華盛頓啟動對話協商與談判，其實就已經掌握另種主動權。美國不斷喊話與威脅，立場搖擺條件不斷改變，顯然就是無法讓北京就範，順利讓中國大陸坐上談判桌，整個優劣態勢其實已經相當明顯。

《孫子兵法軍形篇》：「故善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。是故，勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。」只要能夠不隨著華盛頓節拍起舞，掌握本身與華盛頓談判節奏與進程，其實就已經立於不敗之地。隨著談判期程逐漸拖長，美國社會內部會曝露出更多弱點，只要不放過這些漏洞與缺失，自然就會在談判桌上取得優勢。

從川普原先認為各國都會俯首稱臣，爭先恐後前來華府與其政府團隊談判，到目前發現各國逐漸採取觀望態度，並且刻意放慢談判節奏並將戰線拉長；其實更加證明川普挑起關稅貿易戰，真是標準「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。」