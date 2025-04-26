川普：市場已經開始適應關稅政策

美國總統川普25日表示，他認為市場已經開始適應其關稅政策；川普也說，他希望打開中國大陸的市場，認為那會是非常重大的勝利。

川普25日與梅蘭妮亞（Melania）搭乘空軍一號，啟程前往羅馬，參加教宗方濟各的葬禮。

川普在空軍一號上接受媒體提問，他認為，美國產品需要打開中國大陸的市場，但中國大陸不希望開放他們的市場；川普認為，他現在透過關稅政策，有機會打開中國大陸市場，指這對美國來說，會是重大的勝利。

至於媒體詢問川普有沒有可能再次延長對等關稅的上路時間，川普說，美國將與部分國家達成協議，美國也會給出自己的條件，意指美國會設定合理的關稅；川普說，美國會設定價格，他們可以選擇要不要進場。

有媒體則詢問，是否認為市場已經開始適應川普的關稅政策，川普指出，以現況而言，他同意這樣的說法，認為他已經告訴大家會有一段轉型期，「大家先前不懂，現在開始懂了。」

據報導，美股25日早盤小跌，道瓊工業指數25日早盤下跌204點，或0.5%；史坦普500指數和那斯達克指數接近平盤；費城半導體指數小跌0.5%。