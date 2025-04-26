時代雜誌專訪 川普：習近平已打電話給我

川普總統本月底上任將滿百日，「時代雜誌」二十五日公布川普專訪，他在訪談中提到，中國國家主席習近平「已打電話給我」。只是二十五日在白宮回答媒體詢問此事時，川普又說：「我不想評論這件事，我和他見過很多次了。」

對於川習通話部分，中方在截稿前並未回應。

川普在二十二日接受「時代雜誌」訪問時宣稱，上任至今，「我解決更多世界的問題，而且並沒有邀功」。他在訪問中提到五花八門的議題，包括為自己的貿易政策辯護，並表示三、四周內，就可望與尋求降低關稅的貿易夥伴完成貿易協議。

美中兩國近月來因關稅議題陷入冷戰，白宮曾表達希望習近平先致電川普，但中國大陸並不理會。不過，川普在時代雜誌專訪卻自稱習近平曾致電，「我不認為，對他（習近平）來說這是示弱徵兆。」

川普並加上一句，他預期在未來三、四周內，就可望宣布包羅萬象的協議。「有個數字會讓他們覺得安心，但不能讓他們賺我們一兆美元。」

川普未詳述自稱習近平曾打電話給他的細節。但時代雜誌專訪公布後隔天上午，川普準備飛往義大利，參加梵蒂岡教宗方濟各喪禮前，在白宮回答記者詢問是否與習近平通話時，卻又語帶保留說：「我不想評論此事，我和他見過很多次了。」

而川普政府也積極與中方談協議。盧特尼克和其他高階官員證實確實有這些對話，但北京已否認。

川普：債市尖叫，但我不會

在專訪中，川普也駁斥所謂財長貝森特和商務部長盧特尼克說服他緩徵「對等關稅」的報導。他也表示相信關稅是必要的，「不擔心」提高關稅引發債市和股市動盪。川普說：「債市尖叫，但我不會。」

川普表示，如果一年後，美國仍對外國進口課徵最高百分之五十的關稅稅率，他會認為那是「完全勝利」。

有關美方表示美中正就關稅問題進行磋商，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天重申，他和商務部的同事廿四日已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議，美方不要混淆視聽。「都是假消息」。

大陸人行（大陸央行）行長潘功勝、財長藍佛安等人正在美國華盛頓參加Ｇ廿財長和央行行長會議。

大陸財政部廿五日公布新聞稿，指藍佛安出席會議並發言，提到藍佛安與Ｇ廿多個成員國「舉行雙邊會見或交流」，但其中未提及與美國的雙邊會見。