與美第二輪貿易談判前夕…日本啟動緊急經濟方案 先行應對關稅衝擊

在預計下周展開第二輪雙邊貿易談判前，日本政府25日公布一套因應美國總統川普調高關稅的緊急經濟方案，其中包含支援企業融資和刺激消費等五大支柱，希望降低民眾對美國關稅可能影響日本出口、並進而重創整體經濟的擔憂。

政府文件顯示，這套方案的五大支柱包括，建立企業諮詢體制、加強對受影響企業的融資等支援、雇用維持和人才培育、加強國內消費刺激對策和支撐國民生活，以及產業結構轉型和加強競爭力。

共同社報導，日本政府也承諾將從下個月起每公升汽柴油價格調降10日圓、提供能源帳單補貼和考慮擴大中小企業低利貸款的範圍。

在擬定方案會議上，首相石破茂敦促所有政府官員盡最大努力減輕美國關稅衝擊。他表示，美國關稅可能「嚴重傷害構成我國基礎的產業，例如汽車和鋼鐵」，並強調美日為了共同利益一起合作的必要性。

石破茂並表示，「清楚向美國傳遞日本企業已透過投資和創造就業、帶給美國經濟龐大貢獻的事實，對我們而言極為重要」。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預計30日將再度前往美國，與美國財長貝森特會談。消息人士表示，依據這場第二輪會談的結果，石破茂政府可能會進一步加碼實施更多措施，以防止日本製造商的表現陷入低迷，以及消費者信心大幅惡化。

政府25日數據顯示，東京4月核心消費者物價指數（CPI）年增3.4%，連續第兩個月攀升，高於市場預期的3.2%和3月的2.4%，並為2023年7月來首次升破3%。這將導致日本銀行（央行）在平衡美國關稅和物價通膨的風險上更具挑戰。

日銀將在下周4月30日至5月1日的會議上決定利率政策，外界普遍預測日銀將按兵不動，維持短期利率在0.5%。

日銀總裁植田和男24日在美國參加G20會議後再次向記者重申，將會格外評估美國關稅的影響，再次顯露出下周升息的可能性很低。