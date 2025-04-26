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川普：習近平已打電話給我 強調與各國可望四周內敲定貿易協議

經濟日報／ 編譯簡國帆湯淑君／綜合外電
在中國大陸表示未與美方磋商與談判關稅問題後，美國總統川普駁斥表示，他的政府成員稍早才跟中方討論貿易問題。路透
在中國大陸表示未與美方磋商與談判關稅問題後，美國總統川普駁斥表示，他的政府成員稍早才跟中方討論貿易問題。路透

在中國大陸表示未與美方磋商與談判關稅問題後，美國總統川普駁斥表示，他的政府成員稍早才跟中方討論貿易問題。他日前接受「時代雜誌」（Time）專訪時也說，大陸國家主席習近平曾打電話給他，他也表示三、四周內，就可望與尋求降低關稅的貿易夥伴完成貿易協議。他也說，「非常接近」和日本達成關稅協議。

川普在白宮被問到中方否認與美方經貿談判時，回答「他們今天早上才開過會」，他被追問與會的官員時說，「『他們』是誰不重要，我們稍後可能會揭露，但他們今天早上才開過會，我們一直在和中國開會」。彭博資訊指出，美中雙方說法的矛盾，恰好說明了華府和北京的溝通斷裂程度。

川普談話重點
川普談話重點

此外，川普將於本月底二度上任滿百日，他22日接受「時代雜誌」訪問時表示，習近平曾打電話給他，但未詳述細節，川普政府也積極與中方談協議。盧特尼克和其他高階官員證實確實有這些對話，不過北京否認。專訪內容在25日刊出。

川普說：「我不認為，對他（習近平）來說這是示弱徵兆。」他也加上一句，他預期在未來三、四周內，就可望宣布包羅萬象的協議。「有個數字會讓他們覺得安心，但不能讓他們賺我們1兆美元。」

他在訪談中談到五花八門的議題，宣稱上任至今，「我解決更多世界的問題，而且並沒有邀功」。他也表示，三、四周內就可望與尋求降低關稅的貿易夥伴完成貿易協議，「我會說，未來三到四周，我們就會完成（貿易協議）」。

他25日在啟程前往羅馬參加教宗葬禮前重申，他和習近平通過話，但未說時間點，只說會在「適當時機」提供細節。他也說，美國「非常接近」日本達成關稅協議，美國「最終將達成很多好協議」。

川普在時代雜誌的訪談也為自己的貿易政策辯護，並駁斥所謂財長貝森特和商務部長盧特尼克說服他緩徵「對等關稅」的報導。他也表示相信關稅是必要的，「不擔心」提高關稅引發債市和股市動盪。川普說：「債市尖叫，但我不會。」

川普說，如果一年後，美國仍對外國進口課徵最高50%的關稅稅率，他會認為那是「完全勝利」。他也揚言，為接管格陵蘭，不惜對北約（NATO）成員國丹麥發動軍事和經濟戰。他還提議將加薩的巴勒斯坦人遷往別處，並把加薩打造成濱海度假勝地，他連名字都想好了，叫「中東蔚藍海岸」。

川普 關稅

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