如果大陸不打電話 川普：不會主動打給習近平

美國總統川普日前接受時代雜誌（Times）專訪，川普說，如果中國大陸國家主席習近平不打給他，他不會主動打給習近平，但稱習近平已和他通過電；川普說，習近平打過電話，川普不認為這是示弱的表現。

至於時代雜誌詢問，習近平打給他說了什麼？川普說，美中雙方都想達成協議，美國就像一間大型百貨公司，所有人都想要來美國消費；川普說，他代表美國民眾，作為百貨公司的主人，他負責設定產品的價格；川普說，如果有人想要在美國消費，就要按照設定的價格購買。

川普也表示，美國與各國的談判將在3至4周內完成；川普說，他不認為這3至4周是不安定的時期，各國有選擇，他們未必需要在美國消費，他們可以去其他地方消費，但他們選擇不多。