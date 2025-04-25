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「我已達成200個協議」川普接受時代雜誌專訪 稱將與大陸見面
美國總統川普日前接受美國時代雜誌（Times）專訪，川普表示，他已經達成200個協議，並稱美國將與中國大陸見面。
針對時代雜誌詢問，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱美國會在90天內達成90個協議，為什麼美國至今達成零協議？川普回答說，不，美國已達成很多協議。
川普說，他與所有企業、友善的國家在談判，未來也會與中國大陸會面；一切都進行的非常順利，但他終究會達成協議。
川普並表示，他已達成200個協議。
時代雜誌詢問說，川普與哪些國家已達成協議？川普沒有回答，僅說，美國就像百貨公司，可以設定產品的價格；他與其他公司見面，設定出公平的價格。
川普說，其他公司不必與美國做生意，但他開徵關稅；所有國家都剝削美國，他在不久的將來會對不同的國家設定一個公平的關稅價格。
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