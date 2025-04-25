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瑞士總統訪華府 稱美國擬和其在內15國優先商議關稅

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
瑞士總統凱勒蘇特。 法新社
瑞士總統凱勒蘇特。 法新社

瑞士總統凱勒蘇特今天在華盛頓會晤美國財政部長貝森特（Scott Bessent）後受訪時說，美國希望與瑞士達成關稅解決方案，並計劃與瑞士在內15個國家「優先談判」。

路透社報導，凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）對瑞士廣播電視台（SRF）表示：「我們對這次會談感到滿意。」

凱勒蘇特表示，下一步將會是儘快起草一份意向聲明，之後可以開始進行磋商，「美國當局已表明希望與瑞士共同找到解決方案」。

美國總統川普（Donald Trump）先前宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。許多國家紛紛利用90天暫緩期與美國談判。

川普 關稅

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