關稅戰越南業者苦撐 負面效應下半年恐浮現

美國5日起對各國課徵10%基準關稅，在進口商要求分擔關稅的情況下，一些越南製造業者大喊吃不消，後續訂單已陸續取消。業界觀察，關稅帶來的負面效應下半年將明顯浮現。

美國5日起對各國進口商品開徵10%的基準關稅，9日起又對越南加徵46%的對等關稅，儘管對等關稅措施後來已暫緩90天，但10%的基準關稅仍繼續維持，並讓許多越南的供應商苦不堪言。

越南青年報（Thanh Nien）報導，主管胡志明市的第二區海關分局資料顯示，4月3日至23日止，共有42張出口美國的報關單遭取消，總值超過110萬美元（約新台幣3577萬元）。業界對關稅問題觀望氣氛濃，是暫停出貨的主因。

根據報導，以越南南部工業重鎮平陽省（BinhDuong）為例，截至4月10日，已有31家企業取消出口訂單，影響最嚴重的行業包括木製家具、紡織品、鞋類、電子設備及塑膠製品。

部分業者表示，即使46%的對等關稅獲暫緩，但10%的基準關稅已對生產活動造成打擊。西貢木業出口公司總經理蘇玉外（To Ngoc Ngoi）表示，這一行利潤本就不高，有些買家現在要求業者需支付關稅，這樣一來風險太高。

蘇玉外無奈地說，現在越美兩國的關稅協商尚未明朗，企業根本無法估算含稅價格。若無利可圖，企業只能暫停，轉而生產其他訂單。

平陽一家鞋類出口商的訂單也被取消，因客戶無法承擔10%關稅，「我們爭取重新協商，但對方無意讓步」。這名業者強調，訂單價格早已談妥，利潤空間有限，現在加上關稅就沒利潤，7月以後的訂單幾乎全被取消。

國際服裝品牌Dony總經理范光英（Pham QuangAnh）表示，10%關稅對他們而言仍在可承受範圍，但46%的關稅一定要設法避開。公司現在要求大家加班，在90天的對等關稅暫緩期內及早將現有訂單完成，「能趕一批是一批」。

然而范光英強調，公司評估第三季還能且戰且走，至於未來，則要看越美雙方能否就關稅問題談出一個好的結果。他憂心，倘若最後未能扭轉不利情勢，紡織業第四季的出口恐將大幅下滑。