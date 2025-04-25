美中貿易談判進行中？美方稱已通過電話 陸外交部再打臉：混淆視聽

美國總統川普（Donald Trump）24日指美中正進行貿易談判，稱「他們今天上午開了個會」，但未透露「他們」指的是誰。25日下午，大陸外交部記者會上，發言人郭嘉昆被問到此事時回應，「美方不要混淆視聽」。

據澎湃新聞，25日的大陸外交部記者會上，路透記者提問稱，美國總統川普表示，美中貿易談判仍在進行中，白宮官員稱本周已進行了較低層級的談判，美中雙方工作人員也通了電話。因為美方正試圖與中方接觸，請問中方是否願意參與貿易談判？

路透記者提的第2個問題為，據報導，中方正在考慮對部分美國進口商品免徵125%的關稅，並要求企業確定可能符合條件的商品。發言人能否證實？

郭嘉昆回應，「關於你提到的第1個問題，昨天我和商務部的同事已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。」

郭再表示，「關於你提到的第2個問題，我不了解你提到的具體情況，建議你向中方的主管部門進行詢問。」