拒淪洗產地工具…大馬零售業不當大陸附庸 警惕成廉價品傾銷地

美中關稅戰僵局延燒，影響全球經貿投資，馬來西亞零售業者說，大馬不是中國的附庸，也不是廉價商品的傾銷地，應警惕淪為中國漂白「洗產地」工具。

馬來西亞有逾100萬家中小型企業，占全國企業總數90%以上，每年為大馬貢獻國內生產毛額（GDP）近40%，是經濟發展重要命脈。

馬來西亞「BFM財今」報導，零售連鎖協會（MRCA）署理會長（Deputy President）劉明（LiewBin）表示，中國與馬來西亞關係雖然歷史悠久，中國國家主席習近平也在4月中旬訪問大馬，但值此美中貿易關稅戰未明，馬來西亞必須維護國家利益，在這場全球供應鏈的洗牌中創造「彎道超車」機會。

他指出，大馬中小企業主已注意到中國廉價商品傾銷帶來的危機，但消費者未必認同，主要關鍵在於消費者未洞察到其中隱含的利害關係。

劉明分析說，很多消費者誤認買到廉價中國產品是有利無害，但實則不然，這種廉價傾銷的中國商品已對大馬的消費安全造成很大隱患。大馬中小企業主幾乎100%無法逃避或承受中國傾銷的打擊，「除非你做的行業跟中國商品沒有任何關係，或者不是中國的強項」。

他認為，中國輸往美國商品數量龐大，中國很多廠房是專門在接美國訂單。如果美中關稅戰延燒，這些貨物沒有地方出口，東南亞就淪為中國商品廉價傾銷的代替首選。

劉明表示，如今的東南亞國家協會（ASEAN）各國彷佛成為中國的第一大貿易區，其中，馬來西亞是對中國最友善，也大開方便之門，完全沒有關稅壁壘或設定非關稅壁壘措施，這也讓「中國在馬來西亞做生意比在中國更容易」。

他說，馬來西亞不應是中國商品的廉價傾銷「後花園」，如果馬來西亞政府沒有任何防禦措施，這次的美中關稅戰會讓大馬中小企業受到災難性衝擊。