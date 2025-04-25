快訊

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今看不到李珠珢了

拒淪洗產地工具…大馬零售業不當大陸附庸 警惕成廉價品傾銷地

中央社／ 吉隆坡25日專電
美中關稅戰僵局延燒，影響全球經貿投資，馬來西亞零售業者說，大馬不是中國的附庸，也不是廉價商品的傾銷地，應警惕淪為中國漂白「洗產地」工具。 美聯社
美中關稅戰僵局延燒，影響全球經貿投資，馬來西亞零售業者說，大馬不是中國的附庸，也不是廉價商品的傾銷地，應警惕淪為中國漂白「洗產地」工具。 美聯社

美中關稅戰僵局延燒，影響全球經貿投資，馬來西亞零售業者說，大馬不是中國的附庸，也不是廉價商品的傾銷地，應警惕淪為中國漂白「洗產地」工具。

馬來西亞有逾100萬家中小型企業，占全國企業總數90%以上，每年為大馬貢獻國內生產毛額（GDP）近40%，是經濟發展重要命脈。

馬來西亞「BFM財今」報導，零售連鎖協會（MRCA）署理會長（Deputy President）劉明（LiewBin）表示，中國與馬來西亞關係雖然歷史悠久，中國國家主席習近平也在4月中旬訪問大馬，但值此美中貿易關稅戰未明，馬來西亞必須維護國家利益，在這場全球供應鏈的洗牌中創造「彎道超車」機會。

他指出，大馬中小企業主已注意到中國廉價商品傾銷帶來的危機，但消費者未必認同，主要關鍵在於消費者未洞察到其中隱含的利害關係。

劉明分析說，很多消費者誤認買到廉價中國產品是有利無害，但實則不然，這種廉價傾銷的中國商品已對大馬的消費安全造成很大隱患。大馬中小企業主幾乎100%無法逃避或承受中國傾銷的打擊，「除非你做的行業跟中國商品沒有任何關係，或者不是中國的強項」。

他認為，中國輸往美國商品數量龐大，中國很多廠房是專門在接美國訂單。如果美中關稅戰延燒，這些貨物沒有地方出口，東南亞就淪為中國商品廉價傾銷的代替首選。

劉明表示，如今的東南亞國家協會（ASEAN）各國彷佛成為中國的第一大貿易區，其中，馬來西亞是對中國最友善，也大開方便之門，完全沒有關稅壁壘或設定非關稅壁壘措施，這也讓「中國在馬來西亞做生意比在中國更容易」。

他說，馬來西亞不應是中國商品的廉價傾銷「後花園」，如果馬來西亞政府沒有任何防禦措施，這次的美中關稅戰會讓大馬中小企業受到災難性衝擊。

中小企業 川普 東南亞 消費者 美國 習近平 關稅 馬來西亞

延伸閱讀

馬來西亞投貿部長訪美 解決關稅危機尋求最佳方案

李李仁出事了！入境馬來西亞「遭扣留」　牙齒還掉了

太陽能產品銷美關稅終判出爐 業界：嚴防東南亞傾銷

大馬華文媒體國旗插圖缺新月 首相要查：非同小可

相關新聞

還能美國製造？川普關稅反覆無常 外國中小企業更不敢擴張業務

美國總統川普在關稅上反覆無常，令一些小型的歐洲企業質疑在美國市場擴產的好處。這顯示在全球最大經濟體做生意變得愈加艱難。

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

美國CNBC報導，共和黨金主、避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）表示，美國總統川普發動...

拒淪洗產地工具…大馬零售業不當大陸附庸 警惕成廉價品傾銷地

美中關稅戰僵局延燒，影響全球經貿投資，馬來西亞零售業者說，大馬不是中國的附庸，也不是廉價商品的傾銷地，應警惕淪為中國漂白...

中國打臉川普 稱沒在談判、要美先取消加徵關稅再說

美中貿易戰如火如荼展開之際，中國24日針對川普總統之前稱「中美正就貿易戰進行談判」加以否認，直斥「談判進行」是假消息，稱...

習近平決心與美硬槓關稅戰 川普恐須當先打電話的一方？

美中關稅戰發展至今，中國始終保持強硬態度，反而是川普總統態度似有軟化。媒體分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓，「沒...

不怕官司、民意或盟友…能讓川普退讓的只有1件事？

華爾街日報(WSJ)24日分析，川普總統再次執政三個月以來，廢除聯邦機關，鞏固行政權力，顛覆國際結盟，重新定位美國與全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。