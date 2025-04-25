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還能美國製造？川普關稅反覆無常 外國中小企業更不敢擴張業務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普在關稅上反覆無常，令一些小型的歐洲企業質疑在美國市場擴產的好處。圖為ebm-papst德國廠。美聯社
美國總統川普在關稅上反覆無常，令一些小型的歐洲企業質疑在美國市場擴產的好處。圖為ebm-papst德國廠。美聯社

美國總統川普關稅上反覆無常，令一些小型的歐洲企業質疑在美國市場擴產的好處。這顯示在全球最大經濟體做生意變得愈加艱難。

川普對包括鋼鐵、白蘭地、汽車和涼鞋等所有產品徵收關稅，希望外企轉往美國投資設廠、創造就業機會。汽車和製藥業有許多大企業宣布擴張計畫，或表示正在考慮擴張，但路透分析表示，一變再變的政策、撤銷和豁免，讓較小型公司更加謹慎。

義大利的EuroGroup Laminations目前從墨西哥廠向福特汽車和通用汽車等美國客戶供應轉子和定子，毋需支付關稅。

執行長Marco Arduini指出，如果把生產搬到美國，汽車零部件所用的特殊鋼材也還是要繳關稅。此外，美國的勞動成本是墨西哥的六倍。所以，「避開了潛在的美國關稅，不一定能彌補額外增加的成本，以及鋼材供應不足問題」。

德國風扇和電機製造商ebm-papst因為當前局勢，包括關稅有可能引發美國經濟衰退，已暫時停建第三家美國廠或擴建現有廠房。執行長Klaus Geissdoerfer表示，如果美國經濟下滑，需求可能改變。

德國中小企業協會負責人Marc Tenbieg指出，川普的保護主義不會導致更多德國公司搬到美國，反而讓一些中小企業重新評估其在美業務。中小企業的財務緩衝能力比大企業小，對新貿易風險的反應可能更快。

根據德國工程協會VDMA的貿易政策顧問Andrew Adair，該協會的一些成員正延遲採購，行業目前似乎按下暫停鍵。

不過，也有公司持續擴充產能。德國家族企業LAPP仍計劃今年要將紐澤西州工廠的產能增加一倍。執行長Matthias Lapp表示，他們的計畫是長期的，不受選舉影響。

關稅會對美國國內的需求和通膨產生什麼影響，存在著重大不確定性。

RBC Capital估計，美國人的消費有10%依賴進口，消費者很難找到替代商品。

諮詢業者AlixPartners分析，在關稅影響下，美國家庭的可支配支出將下降超過10%到27,000美元，建議企業採取「停看聽」策略。

歐洲的產業組織敦促歐企將注意力轉向印度、拉丁美洲和東南亞等其他國外市場。

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中小企業 川普 美國 關稅

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