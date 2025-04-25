美中關稅談判羅生門 中國稱未與美協商

美國總統川普這週釋出有意大幅調降中國關稅，白宮隨後又強調不會單方面下調，美中之間究竟是否開始談判，成為各界關注焦點。

中國外交部發言人郭嘉昆週四（4月24日）稱中美談判的說法為「假消息」，並表示美中之間「並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議」。

中國商務部發言人何亞東也在同日回應，指美中之間未進行任何經貿談判，「任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據」。

不過，川普週四會見挪威總理受訪時說，「他們今天早上才剛舉行了一場會議」，但並未詳述有哪些政府官員參與會議：「『他們』是誰並不重要。我們可能晚點會透露……我們一直在與中方開會。」

針對談判進展的各說各話，再度顯現美中之間持續存在的分歧。

事實上，雖然川普在過去幾天以來不斷釋出善意，暗示可能降低對中國的關稅，但中國政府仍維持強硬立場。川普自重返白宮以來，曾多次表態有意就關稅議題與習近平通話，至今也尚未成真。

此前，《華爾街日報》引述白宮高級官員說法稱，川普政府在考慮將部分中國進口商品的關稅的下調至約50%至65%，並考慮採取類似眾議院中國問題特別委員會去年提出的「分級徵稅方案」，把美國認為不構成國安威脅的商品徵收35%的關稅；具有戰略意義的商品徵收至少100%的稅。

但何亞東週四的聲明中指出，美方若想解決問題，就應「徹底取消」所有對中國實施的單邊關稅措施。

北京最擔心失了「尊重」？

上週，彭博社引述消息人士說法報導稱，中國希望看到川普政府先採取一系列措施，才會同意進行貿易談判，例如要求美國應控制內閣成員對中國的貶損言論、展現對北京的尊重。

根據了解中方想法的人士透露，任何會談最重要的先決條件是，中國官員希望確定雙方的互動會以互相尊重的方式進行。雖然川普公開談論習近平時的態度相對溫和，但其他政府官員的態度強硬，這讓中國不確定美國的立場；川普不否定其政府官員對北京的批評，也被中國官員視為「縱容」。

這項說法似乎是在暗示美國副總統萬斯（J.D. Vance）日前將中國稱為「鄉巴佬」的言論。中國外交部發言人林劍當時批評萬斯「無知又缺乏禮貌」。

除了要求「尊重」外，中方也希望美國任命一位談判聯絡人，協助準備一份川普和習近平若真的會晤時可以簽署的協議。彭博報導稱，北京當前沒有指定的人選，但希望這個人的言行舉止，能體現出川普的權威。

另外，中國也希望美國能在中國在意的國家安全問題上，與中國達成一致，特別是台灣問題。消息人士宣稱，中國表示不會對台灣採取任何挑釁行動，但如果受到挑釁，中國必然有所回應。

中國曾於今年4月初再度對台灣舉行軍演，聲稱此舉是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告。台灣則反批中國是「國際最大麻煩製造者」。

（路透社、美聯社、彭博社）

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