緊張降溫？陸考慮豁免部分美國商品的反制關稅 半導體相關產品被傳

彭博資訊報導，知情人士透露，中國大陸據悉正在考慮豁免部分美國進口商品，包括醫療設備和乙烷等化工原物料，免繳高達125%的反制關稅。租賃飛機也有望被豁免，還有一些半導體產品被傳。這將有助中國大陸部分行業應對全面反制對等關稅帶來的巨大成本壓力。訊息尚未公開，中國財政部和海關總署尚未回應置評請求。

中國考慮的措施與美國的做法相仿。美國本月稍早豁免了部分中國輸美產品的145%關稅。這反映出雙方在一些經濟領域深度互融，貿易戰升級導致部分行業存在生存危機。

儘管大陸銷美商品遠多於進口，但有部分領域對美依賴甚高。例如中國是全球最大的塑膠製造國，但部分工廠必須從美國進口乙烷。此外，醫院也依賴美國生產的核磁造影和超音波儀器等先進醫療設備。

相關討論還在進行，最終結果仍存在變數。

中國貿易商之間流傳一份據稱排除反制關稅的海關編碼清單，這些編碼與部分關鍵化學品和晶片部件相對應。但彭博無法獨立核實這些清單。中國媒體《財經》引述匿名消息來源報導，北京也準備讓至少八種美國進口的半導體相關產品豁免加徵關稅。