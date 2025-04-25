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美中貿易戰延燒 英特爾Q2營收預測低於市場預期

中央社／ 加州聖克拉拉24日綜合外電報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）今天公布第2季營收預測低於華爾街預期，在美中貿易戰延燒之際，為陳立武（Lip-BuTan）擔任英特爾執行長後的首份財報投下陰影。

路透社報導，英特爾在美股盤後交易下挫4.2%。

英特爾多年來步履蹣跚，難以在蓬勃發展的人工智慧（AI）市場站穩腳步，投資人指望陳立武能扭轉乾坤，如今英特爾展望欠佳，恐再度讓投資人感到悲觀。

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英特爾預測第2季營收112億美元至124億美元，低於倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師平均預估的128.2億美元。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，客戶憂慮關稅影響而儲備英特爾晶片，推升第1季銷售業績。英特爾無法確定受惠金額，且預測第2季將因此受到影響。

辛斯納說：「我們對第2季的預測，是反映關稅帶來的不確定性。」

陳立武計劃精簡公司並削減成本。英特爾表示，今年將把調整後的營運支出目標，縮減至170億美元左右，低於之前公布的175億美元，目前對2026年的營運支出目標訂為160億美元。

陳立武在電話會議中告訴投資人，英特爾正在檢視旗下工廠布局。英特爾今年2月曾說，將斥資280億美元在俄亥俄州建廠計畫延後至2030年。

陳立武今天說：「我們將持續密切關注現有的工廠布局，在承諾任何額外支出前，先確保我們工廠產能利用率能達到最高。」

辛斯納表示，重整計畫對員工人數的影響程度仍不確定，但公司公布第2季財報時將會明朗。

陳立武在上任後首度與分析師進行電話會議前，在致員工的公開備忘錄中寫道，第2季將開始裁員，這類調整將著重減輕公司內部的繁文縟節。他也計劃縮減內部會議的次數和規模。

根據備忘錄，從9月1日起，英特爾要求員工每週在辦公室工作4天。

英特爾也調降今年總資本支出目標至180億美元，低於之前的200億美元。

英特爾在聲明中說：「英特爾正採取行動提升營運和各部門業務執行效率。這項計畫包括精簡組織、消除管理層級。」

儘管美國總統川普目前對晶片豁免關稅，但中國對美國製半導體徵收高額報復性關稅，讓英特爾在中國銷售前景蒙上陰影。中國一向是英特爾最大的市場。

根據中國半導體行業協會本月稍早的通知，在美製造的晶片將面臨85%或更高的關稅。

中國每年自美國進口價值100億美元晶片。根據伯恩斯坦公司（Bernstein）分析師說法，其中約有80億美元的晶片是英特爾在美國組裝的中央處理器（CPU）。

英特爾第1季營收持平達126.7億美元，優於預期的123億美元。

英特爾預測第2季調整後每股獲利損益兩平，市場則是預期每股獲利6美分。

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