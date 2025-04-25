關稅陰影籠罩 世界銀行估墨西哥今年經濟成長率0%

面對美國總統川普的關稅政策，雖然墨西哥以加大國內投資生產來因應，但世界銀行即將公布的報告預測，2025年墨西哥的經濟成長率為0%，在拉丁美洲以及加勒比海地區，只優於負成長的海地。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）獨家披露，世界銀行28日將公布「拉丁美洲及加勒比海地區有組織犯罪與暴力」的報告，內容指出，美國加徵關稅對拉丁美洲和加勒比海地區的近岸外包（nearshoring）計畫，帶來近十年最高的經濟不確定性，也讓該地區更難以打入美國的供應鏈，同時威脅出口產業相關的就業機會。此外，拉丁美洲和加勒比海地區另一個主要市場中國，經濟也同樣持續呈現疲弱的狀況。

報告中更點名墨西哥是該地區經濟前景「最不樂觀」的國家。世界銀行預估墨西哥2025年國民生產毛額（GDP）將趨緩為「零成長」，是拉丁美洲與加勒比海地區中唯一沒有成長的國家，只贏過成長率為負2.2%的海地。2026年墨西哥經濟成長率可望上調為1.1%，2027年提升至1.8%。

世界銀行也預測，由於從美國返回的移民增加，可能對部分地區的勞動市場，以及重新分配給移民的資源造成壓力，同時國外匯款收入也可能減少。

不過，墨西哥和歐盟日前達成了新的貿易協議，同意對更多商品實行免稅，再加上歐盟與南方共同市場（Mercosur）去年底宣布達成歷史性的自由貿易協定，雙方免除90%以上的關稅，大幅促進跨太平洋的經濟合作，對於該地區市場多元化，與維持對全球市場開放具有正面的效益。

而面對全球秩序可能將在這一段時間內處於變動狀態，世界銀行也提出警告，拉丁美洲和加勒比海地區各國必須要面對數十年來尚未解決的問題，包括基礎建設、教育、監管制度、競爭力與稅制政策，才能提升生產力，還有對經濟不確定局勢的適應能力。

此外，「金融家」報導也指出，雖然川普的關稅政策，迄今尚未對墨西哥的大部分出口產生影響，但這個拉丁美洲第二大經濟體仍面臨汽車、鋼鐵和鋁出口關稅陰影。而根據墨西哥國家統計局發表的最新數據，4月上旬墨西哥的通貨膨脹率超出預期，意外飆升至3.96%，高於先前各金融機構預期的數字，也比墨西哥央行設定的3%通膨率高出許多。