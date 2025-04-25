各說各話？川普曝美中官員已會晤 中方打臉：無稽之談

美國總統川普24日表示，美中已於當天展開會談，以解決全球兩大經濟體間的貿易戰。但中方更早之前否認該說法，稱純屬毫無依據的謠言，顯示雙方說法出現明顯落差。

衛報報導，川普在白宮對記者表示：「我們今天早上有會議，稍後可能會對外說明，我們一直與中國會談中。」

此言一出，與他23日樂觀表示「與北京接近達成協議」的說法互相呼應，曾一度激勵市場。他指出，協議若成，將「大幅」降低現行對中國進口商品高達145%的關稅。

但中國商務部發言人何亞東24日回應，目前「中美之間並無經貿談判」，並表示有關雙方談判取得進展的說法「毫無事實根據，純屬謠言」。

何亞東指出，若美方真有誠意緩和局勢，應「全面取消對中方的單邊加徵關稅措施，並通過平等對話解決分歧」，以回應美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前聲稱美方希望「降溫」的言論。

本月稍早，北京以對等方式回擊美方關稅，對美國商品加徵125%關稅，貝森特稱這種情況「實質上等同貿易禁運」，形容局勢不可持續。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）24日在華府記者會中呼籲雙方達成停火協議，以免進一步拖累全球經濟。她未正面批評美方政策，但坦言：「主要貿易政策轉變已將不確定性推到極限。」

她強調：「主要經濟體之間儘速達成協議至關重要。沒有穩定性，企業不投資、民眾不消費，只會加劇經濟成長疲弱的態勢。」

IMF本周下修全球經濟成長預測，並警告若貿易戰再度升溫，經濟前景恐進一步惡化。喬治艾娃說：「世界經濟正面臨新一波重大考驗。」稱許多國家在接連經濟衝擊後，政策操作空間已相當有限。

IMF目前預測今年全球經濟成長率為2.8%。喬治艾娃呼籲中國推動結構性改革，轉向內需驅動型經濟，並「減少對經濟過度干預」。