美與南韓貿易會談 貝森特：速度比想像中快

財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，美國24日與南韓貿易代表團見面，稱雙方談判進展速度比想像中快，最快下周就有可能討論到貿易協議的技術性細節。

美國總統川普24日與挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）在白宮會面。

川普即將在本周末在羅馬參加教宗方濟各的葬禮，被問及到時希望與哪些國家的領袖會面，川普說，他希望與所有國家的領袖見面；川普說，大家也希望與他見面討論貿易，認為美國正完成許多很棒的協議。

貝森特則表示，美國24日與南韓貿易代表舉行雙邊會議，「我們進展的速度可能比我想像中的還要快。」

貝森特說，美國和南韓可能最快下周就會開始討論技術性的部分。

貝森特說，南韓提早與美國討論，並帶來他們最好的表現，就看他們接下來能否跟進。