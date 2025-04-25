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科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

網傳部分美製晶片免加稅

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美中關稅戰未止歇，近日關注焦點在半導體。快科技報導，大陸網路近日流傳一張內部通知稱，要對部分美國產的8542積體電路（晶片）免徵關稅。但目前該消息未獲得官方證實。具體內容得待大陸官方公開通知。

根據傳聞，包括針對854231控制功能、854233放大功能、854239其他功能的晶片，不再加徵125%關稅，美國生產的晶片只有存儲作用854232（HS CODE稅號）的，中方才會加徵125%關稅。

此外，網路也流傳一份通知提及，海關對原產於美國的8542積體電路停止加徵125%關稅。對美國其他貨物仍暫時按照相關規定加徵125%關稅。該份通知也無法辨識真偽。

快科技報導，有企業已收到昆山海關、中山海關等電話通知，深圳海關也確認存在免徵關稅情況，但具體清單還有待公布。

據了解，美國4月5日起對包括積體電路（8542）、智慧手機零部件等20類大陸商品豁免125%關稅，追溯執行並允許進口商申請退稅，旨在緩解美企供應鏈壓力（如蘋果）及新能源設備進口需求。大陸則是自4月12日起，對原產於美國的積體電路（稅號8542）加徵關稅稅率從84%提高至125%。

大陸海關數據顯示，2024年度大陸進口自美國產品總額約1,636.24億美元，占全年進口總額的6.2%。

川普 關稅

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