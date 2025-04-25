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駐美代表俞大㵢揭露 台美貿易談判順利

經濟日報／ 特派記者陳熙文／華盛頓23日電

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，美國的目的在於重振製造業，而在台積電和輝達（Nvidia）陸續宣布對美投資之後，顯見台灣已經在美國布局。

針對川普在4月2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32%的關稅，俞大㵢說，台灣和其他國家當時都非常驚訝，尤其台灣被課徵這麼高的關稅；不過，俞大㵢表示，台灣在4月11日與美國展開談判，並指出，現在非常順利。

俞大㵢指出，賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案，包括降低關稅，可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣（LNG）和工業產品等，以降低台美之間的貿易不平衡。

至於中國大陸屢屢在台海軍演，俞大㵢表示，確實次數愈來愈多，並認為是共軍是排練（rehearsal），不只是演習；俞大㵢說，部分軍演甚至沒有事先宣布，因為中國大陸認為台海是他們的「後花園」（backyard）。俞大㵢說，國際上有50%的貿易要經過台海，中國大陸的軍演會影響到國際貿易。

川普 關稅

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