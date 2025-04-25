美中貿易戰 紐時：美忽略中方三大籌碼

紐約時報分析，美國總統川普對中國大陸關稅的「極限施壓」，反而導致美中實質貿易禁運，美方部分官員私下坦承未能精準預測中國大陸的反應，忽略了中方手握的三大籌碼：報復手段的深度、對經濟痛苦的容忍度，而且還能把經濟疲弱怪罪到美國。

美國持續對大陸採取貿易強硬態度，關稅稅率屢往上加，目前已達到145%關稅，一些商品更累加達245%，但中方持續以報復強烈反擊，對美國商品課徵的關稅稅率達到125%。儘管美國總統川普和財長貝森特都暗示想調降關稅，前提是要「互相」調降，北京迄今仍無動於衷。

紐時指出，北京正在採取的策略似乎是要讓川普感受到「引火自焚」的痛苦，若川普不想先打電話給中國大陸國家主席習近平，也不會接到習近平的電話。其他國家顯然正在觀察並記取大陸策略能帶來的收穫。

報導指出，美方部分官員私下坦承並未準確預測大陸的反應，川普似乎認為以大陸對美國的出口量，北京會是首批求饒的貿易夥伴之一。

曾在拜登政府商務部任職的史丹福大學胡佛研究所美中貿易資深研究員易明認為，川普團隊似乎忽略大陸的三個籌碼：報復手段的深度、對經濟痛苦的容忍度，以及習近平拿美國當經濟疲弱代罪羔羊的能力，「這場懦夫賽局迄今無所進展，唯獨加強習近平的海內外地位，反倒讓美國看起來搞不清楚狀況、又找不到方向。」

康乃爾大學經濟歷史學家莫鐸（Nicholas Mulder）認為，中方為因應美方再度發起貿易戰，已籌備多年，對經濟陣痛容忍度大為提升，也更有能力抵禦升級。