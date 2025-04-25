快訊

科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

美中貿易戰 陸：未進行協商

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日抵達美國華府出席國際金融會議。路透
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日抵達美國華府出席國際金融會議。路透

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日抵達美國華府出席國際金融會議，是否將與美國財長貝森特會面，進行美中關稅戰以來兩國首次高層對話，引發關注。潘功勝當地時間23日在華府一場會議表示，貿易戰沒有贏家，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝在G20（20國集團）財長和央行行長會議上表示，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動盪，削弱全球經濟增長動能，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝及陸官方部會談話重點
潘功勝及陸官方部會談話重點

香港星島日報指出，國際貨幣基金和世界銀行春季會議本周（21至26日）在華盛頓舉行，全球財長和央行行長均會出席，美國對等關稅將是本次會議焦點。貝森特日前表示，不排除在會議期間與潘功勝會面。如果貝森特和潘功勝會面，將是關稅戰開打以來，中美兩國高層首度對話。

不過，就近期美方不斷釋出美中正展開經貿談判的消息，包含白宮表示，美國與大陸達成潛在協議方面進展順利，川普及其團隊正在為與大陸達成協議鋪路；以及貝森特稱，中美關稅戰將很快降溫等說法，昨天皆遭大陸外交部、商務部反駁，強調都是假消息、捕風捉影。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天說，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。他強調，這場關稅戰是美方發起的，中方態度是一貫的也是明確的：打，奉陪到底；談，大門敞開，重申對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

大陸商務部發言人何亞東則提出，如果美方真的想解決問題，就應該徹底取消所有對大陸單邊關稅措施。

川普 關稅

延伸閱讀

美財長會烏總理 喊話兩國應「盡快」簽署礦產協議

陸人行行長在美談關稅：應避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」軌道

日美關稅談判第二回合時間曝！赤澤亮正將赴美與貝森特再交手

馬斯克與美財長互頂胸口大吵！「摔角秀」內幕曝光 早因這事結樑子

相關新聞

對未談妥協議國家 川普：對等關稅最快2周重啟

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普廿三日表示，最快可能在二至三周內重新對部分國家實施對等關稅。川普說，「我認...

美中貿易戰 紐時：美忽略中方三大籌碼

紐約時報分析，美國總統川普對中國大陸關稅的「極限施壓」，反而導致美中實質貿易禁運，美方部分官員私下坦承未能精準預測中國大...

陸汽車零件輸美 擬豁免關稅

金融時報報導，白宮廿三日證實，川普總統正在考慮豁免汽車製造商自中國大陸進口零件的關稅，可能五月三日生效。

美與南韓貿易會談 貝森特：速度比想像中快

財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，美國24日與南韓貿易代表團見面，稱雙方談判進展速度比想像中快，最快下周...

不想捲紛爭？傳川普想邀各國組「抗中貿易集團」 日本1原因恐抗拒

在美國與日本持續進行貿易談判之際，日本現任及前任政府官員表示，若美國想把日本拉入對抗中國大陸的貿易集團，日本打算抗拒，因...

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

美國CNBC報導，共和黨金主、避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）表示，美國總統川普發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。