美中貿易戰 陸：未進行協商

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日抵達美國華府出席國際金融會議，是否將與美國財長貝森特會面，進行美中關稅戰以來兩國首次高層對話，引發關注。潘功勝當地時間23日在華府一場會議表示，貿易戰沒有贏家，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝在G20（20國集團）財長和央行行長會議上表示，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動盪，削弱全球經濟增長動能，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝及陸官方部會談話重點

香港星島日報指出，國際貨幣基金和世界銀行春季會議本周（21至26日）在華盛頓舉行，全球財長和央行行長均會出席，美國對等關稅將是本次會議焦點。貝森特日前表示，不排除在會議期間與潘功勝會面。如果貝森特和潘功勝會面，將是關稅戰開打以來，中美兩國高層首度對話。

不過，就近期美方不斷釋出美中正展開經貿談判的消息，包含白宮表示，美國與大陸達成潛在協議方面進展順利，川普及其團隊正在為與大陸達成協議鋪路；以及貝森特稱，中美關稅戰將很快降溫等說法，昨天皆遭大陸外交部、商務部反駁，強調都是假消息、捕風捉影。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天說，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。他強調，這場關稅戰是美方發起的，中方態度是一貫的也是明確的：打，奉陪到底；談，大門敞開，重申對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

大陸商務部發言人何亞東則提出，如果美方真的想解決問題，就應該徹底取消所有對大陸單邊關稅措施。