美中貿易戰 美：須互相降溫

美國財政部長貝森特23日表示，美中貿易戰若要降溫，必須是「互相」的降溫，意指要彼此互降關稅，否認美國總統川普可能單方面調降對中國大陸關稅的說法。

貝森特表示，美國和大陸對彼此課徵的高關稅難以為繼，「雙方都必須釋出降溫的意思」，美國對陸貨課徵的145%關稅、大陸對美貨課徵的125%關稅，必須要先降下來，貿易談判才能進行，但川普不會單方面調降，「雙方都認為這些（關稅）是無以為繼的水準，一如我昨天所說，這相當於禁運與兩國的貿易破裂，不符合任何一方利益」。

美財長貝森特談話重點

他說，現在是美中取得協議的「重大機會」，「如果他們（大陸）想重新平衡（經濟），我們能一起推動」。

不過，貝森特在被問到美方是否會片面提出降溫條件時，明確回應：「完全不會。」他也審慎表示，美中都未舉行任何貿易談判，「雙方都等待和對方談話」。知悉美中討論議題的知情人士透露，中方已明確表示，北京視川普的關稅是一種經濟霸凌，不會屈服，雙方對於芬太尼的討論也迄未取得成果。

在大陸23日於聯合國安理會召開的非正式會議上，美中相互指責對方的不公平貿易行為。

美中對彼此產品課徵的關稅已足以嚇阻雙邊貿易，船運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，該公司從大陸運往美國的送貨訂單中，有30%被取消。彭博資訊也報導，大陸出口商正在退出美國市場，業者指出，只有在關稅情勢明朗後，才會評估恢復做美國的生意，這段期間將在中東和東南亞等其他市場找機會。

然而，野村控股分析指出，廉價大陸製品突然湧入，可能對新興經濟體產生極具破壞性的影響，尤其是在亞洲，可能引發更大的貿易失衡、更強勁的通膨放緩，以及更多的財政支出。