川普喊重啟對等關稅 揚言對兩到三周內無法達成協議的國家採取行動

在多國排隊要和美國磋商貿易協議之際，美國總統川普23日威脅表示，若無法和某個國家或企業達成協議，他可能最快兩到三周後恢復實施對等關稅，可能使全球貿易戰再次升溫，並且提高全球與美國經濟衰退的機率。

他也說，對中國大陸的新關稅稅率可能在未來兩到三周決定，他也可能致電聯準會（Fed）主席鮑爾。

川普近期對等關稅談話

CNN與英國衛報指出，川普在白宮表示，「我認為最後將會發生的情況是，我們將有很棒的協議，順帶一提，如果我們沒有和一家企業或一個國家達成協議，我們將設定關稅，我會說是在未來幾周，你認為呢？我覺得是如此，在未來兩、三周，我們將設定數字」。

目前還不清楚川普接下來會對無法達成協議的國家，實施何種新關稅，以及這些新關稅是否會永久取代目前暫緩的對等關稅，或僅為談判期間的過渡措施。

川普也說，對中國的新關稅稅率可能在未來兩到三周決定，但調整時機取決於北京。他被問到是否擔心對陸關稅會衝擊美國企業時，回答「不會」，他也說美中「每天」都有直接接觸，官員過去幾個月已進行工作層級的互動，但始終未協商貿易。他並談到，他可能打電話給鮑爾，但目前還沒有。他重申，他認為鮑爾不降息是個錯誤。

川普4月2日宣布大規模對等關稅，隨後在4月9日暫緩實施對等關稅，給予各國90天緩衝期與美國協商，原先預計新關稅會在7月上路。這段期間對進口產品全面課徵10%關稅，但對中國課徵145%的對等關稅。川普政府表示，目前已有90至100個國家願意談判，使美方面臨有限時間內敲定協議的艱鉅挑戰。

川普對關稅政策的反覆態度，讓企業與消費者陷入極大不確定，也重創市場信心。川普的關稅立場善變不僅引發股市震盪，也企業困擾不已，希望看到真正的貿易協議。

華爾街大咖Citadel創辦人葛里芬便指出，川普的貿易戰已打亂商業領袖未來四年的成長規畫，指稱這場「演變為荒誕的貿易戰，意味著我們要花時間思考供應鏈」。彭博資訊報導，美國財政部的數據顯示，美國4月海關收入將暴增至150億美元新高。