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陸汽車零件輸美 擬豁免關稅
金融時報報導，白宮廿三日證實，川普總統正在考慮豁免汽車製造商自中國大陸進口零件的關稅，可能五月三日生效。
報導說，川普計畫免除從大陸進口的汽車零件關稅，這些關稅是川普為了打擊類鴉片止痛劑芬太尼生產而課徵，除汽車零件外，也對鋼鋁徵稅。
金融時報指出，汽車零件關稅豁免將於五月三日生效，但對於整車的百分之廿五進口關稅，則仍將維持。
白宮廿三日向「消費者新聞與商業頻道」記者證實這個消息，許多汽車製造商及供應商的股價廿三日在盤後交易小漲。
但川普廿三日表示，加拿大進口到美國的汽車徵收百分之廿五關稅，稅率可能調高。
川普說：「當我對加拿大徵收關稅時，他們支付百分之廿五，但就汽車而言，可能上調；我們的作為表明『恕我直言，我們不要你們的車』，我們真的想製造美國汽車。」
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