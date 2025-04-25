美拉日本組抗中團 踢鐵板

在美國與日本持續進行貿易談判之際，日本現任及前任政府官員表示，若美國想把日本拉入對抗中國大陸的貿易集團，日本打算抗拒，因為日本與中國大陸之間的貿易關係也相當重要。

路透報導，日方首席談判代表赤澤亮正4月30日將再赴華府，安排第二輪談判，NHK報導，若能與美方達成安排，會談將在5月1日進行。基於第二輪談判可能談及匯率議題，日本財相加藤勝信表示將以既有的匯率協議為基礎，美方主談人財政部長貝森特則表示，與日方的協商「絕對沒有匯率目標」。

彭博資訊報導，日本力拚在6月七大工業國（G7）峰會前後敲定最終協議。

但官員透露，日本不想被捲入美國加強對中國大陸施加貿易壓力的任何計畫之內，以避免日方與中方的經貿互動受限，因為中國大陸是日本的最大貿易夥伴，也是日本進口產品及原料的重要來源。貝森特本月稍早曾說，美國將設法與盟國達成協議，「之後能形成一個團體來中國接觸」。彭博也已報導，美國準備要求一些想要免除關稅的國家，降低與中國大陸的經濟關係，以強化美國對中國的談判籌碼。

官員表示，雖然美國還沒對日本提出任何與中國大陸有關的具體要求，但若出現，日本政府將優先考量以本身的利益。官員也說，日本已多次向中國大陸表達，在晶片相關出口及半導體管制方面，日本將不會與美國完全結盟。

華府任何要求日本降低日中經濟關係的作法，都可能重創日本經濟。東京大學政治學教授內山裕表示，「若日本與美國及中國的貿易都下降，對日本的確、的確不利。如果政府表示要放棄中國，企業界當然反對」。

日本不僅不想縮小美中貿易，還設法要讓中國大陸恢復進口日本海鮮與牛肉。日本多個代表團正在、或計劃前往中國大陸訪問，以妥善管理日中關係。