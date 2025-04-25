人行行長潘功勝抵美 是否見貝森特受矚

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日抵達美國華府出席國際金融會議，是否將與美國財長貝森特會面，進行中美關稅戰以來兩國首次高層對話，引發關注。潘功勝當地時間廿三日在華府一場會議表示，貿易戰沒有贏家，強調應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝在Ｇ20（二十國集團）財長和央行行長會議上表示，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動蕩，削弱全球經濟增長動能，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

香港星島日報指出，國際貨幣基金和世界銀行春季會議本周（廿一日至廿六日）在華盛頓舉行，全球財長和央行行長均會出席，美國對等關稅將是本次會議焦點。貝森特日前表示，不排除在會議期間與潘功勝會面。如果貝森特和潘功勝會面，將是關稅戰開打以來，中美兩國高層首度對話。

不過，就近期美方不斷釋出美中正展開經貿談判的消息，包含白宮表示，美國與中國達成潛在協議方面進展順利，川普及其團隊正在為與中國達成協議鋪路；以及貝森特稱，中美關稅戰將很快降溫等說法，昨天皆遭到大陸外交部、商務部予以反駁，強調都是假消息。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天說，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。他強調，這場關稅戰是美方發起的，中方的態度是一貫的也是明確的：打，奉陪到底；談，大門敞開，重申對話談判必須是平等、尊重、互惠的。大陸商務部發言人何亞東則提出，如果美方真的想解決問題，就應該徹底取消所有對華單邊關稅措施。

另一方面，大陸常駐聯合國代表傅聰，當地時間廿三日主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的八十多國與會。傅聰致詞表示，國際上的事情由大家商量著辦，沒有誰高人一等，不能誰的「胳膊粗」誰就說了算。「任何國家都無權凌駕於國際法之上。」