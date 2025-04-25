傳川普打開綠色通道 美擬豁免汽車零組件關稅

白宮23日證實，美國總統川普正考慮讓汽車零組件部分豁免於一些其他關稅措施。此前媒體報導，川普政府考慮讓汽車零組件豁免於25%的鋼鋁關稅、針對中國大陸的20%關稅，以及完全豁免符合美墨加協定（USMCA）條件的汽車零組件中、非美成分的關稅。

國內業者指出，川普此舉若能落實，不僅能嘉惠當地汽車製造業，對全球包括台灣在內輸美的汽車關鍵零組件，也將可免於被課徵超高稅額，對相關台廠將是一大利多，而對零組件業而言等同在關稅戰下打開了一條綠色通道。

川普擬豁免車用零組件關稅概況

英國金融時報（FT）與彭博資訊都引述知情人士報導，在汽車業主管的積極遊說後，川普政府正考慮讓豁免於一些關稅，包括25%的鋼鋁關稅與中國大陸因芬坦尼爭議而加徵的20%關稅，以及讓符合USMCA條件的汽車零組件非美成分，能免徵25%關稅，但川普政府將維持對進口整車課徵25%關稅。

白宮稍後向CNBC證實，川普正考慮讓汽車製造商豁免於他實施的一些關稅。川普23日也說，他不會考慮調整對汽車和汽車零組件課徵的關稅水準，「當我對加拿大課徵關稅時，他們要付25%，但以汽車來說，可能還會提高」，「我們在做的就是在說『我們不想要你們的汽車』，『我們真的想要生產自己的汽車』」。

目前汽車已被豁免於全面10%的對等關稅，但須被加徵25%的鋼鋁關稅、25%的進口汽車關稅，來自中國大陸的汽車也要被加徵20%的芬坦尼爭議關稅，對進口汽車零組件課徵25%關稅的計畫預定5月3日前公布，川普考慮的豁免措施為避免關稅疊加。

知情人士說，這些豁免提案都還在討論中，還沒獲川普簽署，但若經落實，將象徵汽車業遊說努力的初步勝利，也能大鬆一口氣，免於汽車價格大漲、減產、裁員等潛在的災難性後果，因為汽車業仰賴全球各地深深整合的供應鏈。底特律三大車廠、豐田汽車等業者都已各自展開遊說。

這也顯示川普願意為他偏好的產業讓步，他上周已暗示會「幫助」汽車業。FT指出，川普政府目前對汽車零組件關稅的討論主要聚焦於更容易實施關稅，例如簡化零組件來源地的規定。

除了汽車業，其他產業的遊說大軍也已蜂擁至華府。彭博資訊分析截至3月31日的聯邦遊說揭露文件後發現，近350份企業揭露報告都把關稅列為和白宮及國會討論的重要議題，沃爾瑪、目標百貨等業者都派出遊說人士，而且在川普4月2日宣布對等關稅後，遊說活動預料更密集。