對未談妥協議國家 川普：對等關稅最快2周重啟

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普廿三日表示，最快可能在二至三周內重新對部分國家實施對等關稅。川普說，「我認為最終會達成很棒的協議。不過，如果我們跟某家企業或國家沒有談成，我們就會課徵關稅。」

川普並表示，「我想應該就在接下來幾周吧？二至三周內，我們會訂出稅率數字。」

川普四月二日宣布大規模對等關稅，隨後在四月九日宣布暫緩實施，給予各國九十天緩衝期與美國協商，原先預計新關稅會在七月上路。而川普政府表示，目前已有九十至一百個國家願意談判，這也讓美方面臨有限時間內敲定協議的艱鉅挑戰。

目前還不清楚川普接下來對無法達成協議的國家將祭出何種新關稅，以及這些新關稅是否會永久取代目前暫緩的對等關稅，或僅為談判期間的過渡措施。

另外，現在美國對幾乎所有進口商品維持百分之十全面關稅，部分特定商品則課以更高稅率。

川普對關稅政策的反覆態度，讓企業與消費者陷入極大不確定，也重創市場信心。

至於川普日前疑對中國大陸態度放軟，指百分之一百四十五的對中關稅太高，未來會調整，但沒有說明時間點，白宮新聞秘書李維特廿三日表示，不會有單方面的關稅調整，指中國大陸必須與美國達成協議。

美國財政部長貝森特廿三日表示，美國優先不代表美國唯一，而是希望深化與貿易夥伴的合作和相互尊重；美國優先是要擴大美國對國際貨幣基金（ＩＭＦ）和世界銀行等國際機構的領導力；美國優先希望恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特也提到中國大陸，他指出，中國大陸的成長仍仰賴製造業出口，若現況不改變，勢必將創造更嚴重的貿易不平衡。

貝森特說，中國大陸現行的經濟模型是建立在用出口來解決所有經濟問題，但這模型無法持續下去；貝森特認為，中國大陸必須做出改變，美方也希望幫助中國大陸改變，因為美國也需要重新平衡，中國大陸可以開始轉型，從過度出口轉向內需，這樣的轉型將有協助全球重新平衡。

貝森特說，世界銀行至今仍視世界第二大經濟體、中國大陸是「發展中國家」是荒謬的，如果中國大陸想要在全球經濟中扮演與其重要性相稱的角色，中國大陸必須「向上畢業」。