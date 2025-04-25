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對未談妥協議國家 川普：對等關稅最快2周重啟

聯合報／ 記者陳熙文、編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普廿三日在白宮橢圓辦公室簽署與高等教育相關行政命令後，向媒體發表談話。（法新社）
美國總統川普廿三日在白宮橢圓辦公室簽署與高等教育相關行政命令後，向媒體發表談話。（法新社）

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普廿三日表示，最快可能在二至三周內重新對部分國家實施對等關稅。川普說，「我認為最終會達成很棒的協議。不過，如果我們跟某家企業或國家沒有談成，我們就會課徵關稅。」

川普並表示，「我想應該就在接下來幾周吧？二至三周內，我們會訂出稅率數字。」

川普四月二日宣布大規模對等關稅，隨後在四月九日宣布暫緩實施，給予各國九十天緩衝期與美國協商，原先預計新關稅會在七月上路。而川普政府表示，目前已有九十至一百個國家願意談判，這也讓美方面臨有限時間內敲定協議的艱鉅挑戰。

目前還不清楚川普接下來對無法達成協議的國家將祭出何種新關稅，以及這些新關稅是否會永久取代目前暫緩的對等關稅，或僅為談判期間的過渡措施。

另外，現在美國對幾乎所有進口商品維持百分之十全面關稅，部分特定商品則課以更高稅率。

川普對關稅政策的反覆態度，讓企業與消費者陷入極大不確定，也重創市場信心。

至於川普日前疑對中國大陸態度放軟，指百分之一百四十五的對中關稅太高，未來會調整，但沒有說明時間點，白宮新聞秘書李維特廿三日表示，不會有單方面的關稅調整，指中國大陸必須與美國達成協議。

美國財政部長貝森特廿三日表示，美國優先不代表美國唯一，而是希望深化與貿易夥伴的合作和相互尊重；美國優先是要擴大美國對國際貨幣基金（ＩＭＦ）和世界銀行等國際機構的領導力；美國優先希望恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特也提到中國大陸，他指出，中國大陸的成長仍仰賴製造業出口，若現況不改變，勢必將創造更嚴重的貿易不平衡。

貝森特說，中國大陸現行的經濟模型是建立在用出口來解決所有經濟問題，但這模型無法持續下去；貝森特認為，中國大陸必須做出改變，美方也希望幫助中國大陸改變，因為美國也需要重新平衡，中國大陸可以開始轉型，從過度出口轉向內需，這樣的轉型將有協助全球重新平衡。

貝森特說，世界銀行至今仍視世界第二大經濟體、中國大陸是「發展中國家」是荒謬的，如果中國大陸想要在全球經濟中扮演與其重要性相稱的角色，中國大陸必須「向上畢業」。

川普 關稅

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