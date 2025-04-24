快訊

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

下周另波鋒面接力！這兩日天氣最不穩定 氣溫南北兩樣情

美中貿易戰爆發 恐使廉價陸製品「暴洪」湧入！重創亞洲新興國

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
野村控股經濟學家警告，大量湧入的陸製商品恐對亞洲新興經濟體造成破壞性影響。美聯社
野村控股經濟學家警告，大量湧入的陸製商品恐對亞洲新興經濟體造成破壞性影響。美聯社

野村控股分析指出，廉價中國大陸製品突然湧入，可能對新興經濟體產生極具破壞性的影響，尤其是在亞洲，可能引發更大的貿易失衡、更強勁的通膨放緩，以及更多的財政支出。

彭博資訊報導，野村經濟學家Rob Subbaraman等人，比對45個國家的中國進口與本地製造生產比率，發現對中進口增幅最大的國家，本地製造比重通常降幅最大。這些國家的中國進口占比和生產者物價通膨，也呈現「強烈負相關」。

野村研究並顯示，早在川普二度就任總統前，中國已把廉價商品大量銷往各個經濟體。

Subbaraman表示：「這些結果並不意外，2024年對中國進口發起的貿易調查，總數飆至紀錄新高，其中多數都是反傾銷」，這個結果發人深省，今年美中貿易戰全面爆發下，這個結果說明，廉價中國商品湧入浪潮轉為暴洪，讓亞洲等各經濟體所面臨的風險。

川普 關稅

延伸閱讀

多家外資調升目標價 點讚這家晶圓廠

川普態度放軟 美中正在關稅談判？陸商務部、外交部冷打臉

執政屆滿百日 川普經濟支持度掉到37%

第3架波音飛機送回美國！波音證實因貿易戰「陸航空公司暫停接收」

相關新聞

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

美國CNBC報導，共和黨金主、避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）表示，美國總統川普發動...

川普態度放軟 美中正在關稅談判？陸商務部、外交部冷打臉

大陸商務部和外交部24日下午舉行例行記者會，記者詢問中美是否進行任何經貿談判。大陸商務部表示，任何關於中美經貿談判進展的...

不想捲紛爭？傳川普想邀各國組「抗中貿易集團」 日本1原因恐抗拒

在美國與日本持續進行貿易談判之際，日本現任及前任政府官員表示，若美國想把日本拉入對抗中國大陸的貿易集團，日本打算抗拒，因...

美中貿易戰爆發 恐使廉價陸製品「暴洪」湧入！重創亞洲新興國

野村控股分析指出，廉價中國大陸製品突然湧入，可能對新興經濟體產生極具破壞性的影響，尤其是在亞洲，可能引發更大的貿易失衡、...

因應川普關稅…LG電子考慮赴美製造 恐調漲產品價格

韓國樂金電子公司（LG Electronics）今天表示，正在考慮調高部分產品價格，以因應美國關稅，同時檢視家電用品赴美...

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

日本汽車製造商豐田（Toyota）、日產（Nissan）和本田（Honda）今天表示，美國消費者試圖搶在進口車關稅生效前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。