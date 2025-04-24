美中貿易戰爆發 恐使廉價陸製品「暴洪」湧入！重創亞洲新興國

野村控股分析指出，廉價中國大陸製品突然湧入，可能對新興經濟體產生極具破壞性的影響，尤其是在亞洲，可能引發更大的貿易失衡、更強勁的通膨放緩，以及更多的財政支出。

彭博資訊報導，野村經濟學家Rob Subbaraman等人，比對45個國家的中國進口與本地製造生產比率，發現對中進口增幅最大的國家，本地製造比重通常降幅最大。這些國家的中國進口占比和生產者物價通膨，也呈現「強烈負相關」。

野村研究並顯示，早在川普二度就任總統前，中國已把廉價商品大量銷往各個經濟體。

Subbaraman表示：「這些結果並不意外，2024年對中國進口發起的貿易調查，總數飆至紀錄新高，其中多數都是反傾銷」，這個結果發人深省，今年美中貿易戰全面爆發下，這個結果說明，廉價中國商品湧入浪潮轉為暴洪，讓亞洲等各經濟體所面臨的風險。