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汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本汽車製造商豐田（Toyota）、日產（Nissan）和本田（Honda）今天表示，美國消費者試圖搶在進口車關稅生效前先買為快，帶動3家汽車製造商上月在美國市場銷量激增。圖／法新社
日本汽車製造商豐田（Toyota）、日產（Nissan）和本田（Honda）今天表示，美國消費者試圖搶在進口車關稅生效前先買為快，帶動3家汽車製造商上月在美國市場銷量激增。圖／法新社

日本汽車製造商豐田（Toyota）、日產（Nissan）和本田（Honda）今天表示，美國消費者試圖搶在進口車關稅生效前先買為快，帶動3家汽車製造商上月在美國市場銷量激增。

法新社報導，美國總統川普4月初對進口至美國的汽車徵收25%關稅，盼能藉此重振美國製造業。

外媒當時報導，美國消費者湧向汽車經銷商，趕在汽車進口關稅上路前購車，今天出爐的數據也證實了這個情況。

全球暢銷車製造商豐田表示，美國市場3月銷量比去年同期增加7.7%，達到約23萬1300輛。豐田說，這是「因為需求持續強勁，以及在關稅生效前需求激增」。

日產也說，美國市場3月銷量年增9.9%；本田則是大幅成長13.2%。

日本是美國最大外國投資者，也是華府的重要戰略盟友，然而截至目前，日本政府與美國交涉關稅，迄未取得任何關稅豁免。

去年，日本對美出口額達到21兆3000億日圓（約新台幣4兆8990億元），其中汽車出口額約占28%。

在美國銷售的汽車中，約有50%是國內生產。以進口車來說，約有一半來自墨西哥和加拿大，日本、韓國及德國也是主要供應國。

川普 日產 本田 豐田 關稅

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