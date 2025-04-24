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川普態度放軟 美中正在關稅談判？陸商務部、外交部冷打臉

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何亞東24日主持例行記者會。（圖／取自中國網）
大陸商務部發言人何亞東24日主持例行記者會。（圖／取自中國網）

大陸商務部和外交部24日下午舉行例行記者會，記者詢問中美是否進行任何經貿談判。大陸商務部表示，任何關於中美經貿談判進展的說法，都是捕風捉影，並敦促美方糾正錯誤做法，要談就拿出談的誠意；大陸外交部則表示，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

大陸商務部24日舉行例行記者會，回應中歐電動車磋商、中美貿易談判等問題。日媒記者提問，美國財長表示同中國的貿易戰無法持續，美國總統川普也表示並不會同中國採取強硬的姿態，詢問中國是否會像日本等其他國家那樣同美國開展貿易談判。

大陸商務部發言人何亞東回應，中方注意到了外媒近期的一些報導，「作為對外經貿關係的主管部門，我想強調的是，目前中美之間未進行任何經貿談判。」他並指出，任何關於中美經貿談判進展的說法，都是捕風捉影，沒有事實依據。

何亞東續指，中方立場始終如一，對磋商、對話持開放態度，但是任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上，以平等方式進行。他並重申，中方不惹事也不怕事，施壓威脅訛詐，不是同中方打交道的正確方式。

他最後回應道，貿易戰是美方恣意挑起的，中方敦促美方糾正錯誤做法，要談就拿出談的誠意，回到平等對話協商的正確軌道上，共同推動中美經貿合作、穩定、健康、可持續發展。

同一時段在大陸外交部的例行記者會上，也有記者詢問：近來美方不斷有消息稱中美之間正在談判，甚至將會達成協議，能否證實雙方有沒有開始談判？

大陸外交部發言人郭嘉昆回應「這些都是假消息」，他表示，據他了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。他並稱，這場關稅戰是由美方發起的，中方的態度是一貫的、明確的。打，奉陪到底；談，大門敞開，對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

川普 關稅

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