踢到陸鐵板！紐時：川普經濟決策一縮再縮 忽視北京3因素剋美

紐約時報報導，美國總統川普在經濟決策上「遇事就縮」，放話開除聯準會主席引發市場動盪後急忙改口，升高對中關稅踢到北京鐵板，懲罰性關稅的成果至今不明朗，反倒先付出政治和經濟代價。專家指出，華府忽略北京「剋美」3個根本因素，凸顯川普團隊「搞不清楚狀況和方向」，並提醒其他國家正在汲取北京做法。

川普日前猛烈抨擊聯準會主席鮑爾，更揚言開鍘，引發美國股匯債面臨沉重賣壓。隨後川普在22日白宮記者會改口稱無意開除鮑爾，不過盼望「聯準會對降息更積極」。

美國財政部長貝森特也清楚意識到對中國高關稅「長久下去行不通」，正在尋找解決美中貿易升溫的出口；北京似乎採取坐等川普「自食其果」的策略。目前美國對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品則累加達245%。

美國財經新聞網CNBC描述，川普率先發起貿易戰，也率先退縮。

紐時指出，部分川普官員私下坦承並未準確預料中國的反應，川普似乎以為就中國對美國的出口量，北京會是首批求饒的貿易對象之一。目前中國對美國商品課徵125%報復性關稅。

對此，康乃爾大學經濟歷史學家莫鐸（Nicholas Mulder）23日提出，川普在2017年首度對中國發動關稅戰，確實出乎北京意料，但是經過多年準備，中國「對經濟陣痛的容忍度大為提升，也更有能力抵禦升級」。

史丹福大學胡佛研究所美中貿易資深研究員、拜登時期商務部官員易明（Elizabeth Economy）認為，川普團隊似乎忽略有關中國的3個根本因素：北京報復手段的深度、中國對美經濟籌碼的廣度，以及習近平拿美國當中國經濟衰弱做代罪羔羊的能力。

易明表示：「這場懦夫遊戲迄今無所進展，唯獨加強習近平在海內外站穩地位，反倒讓美國看起來搞不清楚狀況又找不到方向。」

紐時提到，其他國家顯然正在觀察並記取中國的作法，比如習近平最親密的俄羅斯盟友普亭正在就烏克蘭問題與美國進行高風險協商；伊朗則和華府進行核談判。這些國家正在藉由中美角力，尋找美國弱點，甚或能挑動川普敏感神經的指向。