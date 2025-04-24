美財長強調美中貿易戰需互相化解 否認片面降關稅之說

美國財政部長貝森特表示，美中貿易戰必須靠雙方互相降溫來化解，他否認美國總統川普可能單方面調降對中國大陸關稅的說法。

貝森特周三對媒體表示，「雙方都必須釋出降溫的意思」，他前一天在摩根大通舉辦的一場會議上發表的談話也表示，美中貿易戰「無法長久持續下去」。

貝森特指出，美中目前對彼此課徵的高額關稅，已形同「禁運」。目前川普政府對大陸貨品課徵關稅高達145%，北京則以125%的報復性關稅反擊。

他說：「美中貿易關係一旦全面破裂，對任何一方都沒有好處。」至於美方是否可能主動釋出單邊讓步訊號，他明確回應：「完全不會。」

華爾街日報較早報導，川普考慮是否單方面調降對中國的關稅，華爾街日報還報導，稅率可能下調至50%。

路透則引述知情人士報導，白宮對討論大幅調降對陸關稅持開放態度，但不會單方面讓步。

川普同日較晚被問到美國最快何時可能調降對陸關稅時說：「那得看他們怎麼做。」至於對大陸貨品課徵145%關稅是否會衝擊美國中小企業，川普回應：「不會。」

川普說，美中雙方目前「每天都有直接聯繫」。過去幾個月內，雙邊雖有工作層級接觸，但尚未就貿易議題展開實質談判。

另外，貝森特表示，川普政府和日本的協商中不會設定具體匯率目標，並重申前任的立場，即要求東京遵守七大工業國（G7）長期以來的承諾。

貝森特在當國際金融協會(Institute of International Finance) 演講後答覆記者時明確表示，「絕對不會有任何匯率目標」。

貝森特預定本周在華府舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會期間，與日本財政大臣加藤勝信舉行會談。由於外界普遍認為川普傾向推動美元走弱以振興美國製造業，匯市交易員正密切關注美日會談是否會觸及匯率議題。

貝森特說：「我們會希望日本遵守G7協議。」美國前財政長葉倫過去被問到日本的匯率政策時，也一再強調G7 主張匯率應由市場決定的共識。