快訊

告別學術圈／少子化、升等壓力夾擊 51歲教授冒險轉職

盧秀燕反惡罷三罵賴清德 是否選黨主席估等2時機點

稱2027是共軍象徵時刻…俞大㵢：陸若進犯 台灣會自己滅火

美財長強調美中貿易戰需互相化解 否認片面降關稅之說

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貝森特（右）表示，川普政府和日本的協商中不會設定具體匯率目標。路透
貝森特（右）表示，川普政府和日本的協商中不會設定具體匯率目標。路透

美國財政部長貝森特表示，美中貿易戰必須靠雙方互相降溫來化解，他否認美國總統川普可能單方面調降對中國大陸關稅的說法。

貝森特周三對媒體表示，「雙方都必須釋出降溫的意思」，他前一天在摩根大通舉辦的一場會議上發表的談話也表示，美中貿易戰「無法長久持續下去」。

貝森特指出，美中目前對彼此課徵的高額關稅，已形同「禁運」。目前川普政府對大陸貨品課徵關稅高達145%，北京則以125%的報復性關稅反擊。

他說：「美中貿易關係一旦全面破裂，對任何一方都沒有好處。」至於美方是否可能主動釋出單邊讓步訊號，他明確回應：「完全不會。」

華爾街日報較早報導，川普考慮是否單方面調降對中國的關稅，華爾街日報還報導，稅率可能下調至50%。

路透則引述知情人士報導，白宮對討論大幅調降對陸關稅持開放態度，但不會單方面讓步。

川普同日較晚被問到美國最快何時可能調降對陸關稅時說：「那得看他們怎麼做。」至於對大陸貨品課徵145%關稅是否會衝擊美國中小企業，川普回應：「不會。」

川普說，美中雙方目前「每天都有直接聯繫」。過去幾個月內，雙邊雖有工作層級接觸，但尚未就貿易議題展開實質談判。

另外，貝森特表示，川普政府和日本的協商中不會設定具體匯率目標，並重申前任的立場，即要求東京遵守七大工業國（G7）長期以來的承諾。

貝森特在當國際金融協會(Institute of International Finance) 演講後答覆記者時明確表示，「絕對不會有任何匯率目標」。

貝森特預定本周在華府舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會期間，與日本財政大臣加藤勝信舉行會談。由於外界普遍認為川普傾向推動美元走弱以振興美國製造業，匯市交易員正密切關注美日會談是否會觸及匯率議題。

貝森特說：「我們會希望日本遵守G7協議。」美國前財政長葉倫過去被問到日本的匯率政策時，也一再強調G7 主張匯率應由市場決定的共識。

川普 關稅

延伸閱讀

川普認錯⋯台積電短噴一波？他進場等上千停利 網看好：連漲3天

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

稱川普逐漸失去耐性 白宮：澤倫斯基走向錯誤方向

貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

相關新聞

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

美國總統川普日前疑對中國大陸態度放軟，指145%的對中關稅太高，未來會調整，但沒有說明時間點，白宮新聞秘書李維特（Kar...

白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 中國可望受惠

白宮23日向CNBC證實，美國總統川普正在考慮對汽車製造商部分關稅措施給予豁免。

美財長強調美中貿易戰需互相化解 否認片面降關稅之說

美國財政部長貝森特表示，美中貿易戰必須靠雙方互相降溫來化解，他否認美國總統川普可能單方面調降對中國大陸關稅的說法。

川普打得贏美中貿易戰？第三方觀點大潑冷水

對於美國總統川普的關稅政策，新加坡資深外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）接受半島電視台訪問時，批評美國目...

美中貿易戰降溫？美財長：雙方都需讓步「不會單方面降低對中關稅」

美國財政部長貝森特23日表示，若美中貿易戰要出現降溫，雙方都必須做出讓步，並否認總統川普將單方面撤銷對中關稅的傳聞。

對陸新關稅兩、三周出爐！川普正考慮給汽車製造商進口陸零件的部分豁免

白宮周三證實，美國總統川普正考慮，對他先前宣布的關稅，提供汽車製造商部分豁免。另外，川普在白宮橢圓形辦公室表示，新的對中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。